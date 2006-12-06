مدارگر مریخ از فضاپیماهای قدیمی سیاره سرخ تصویربرداری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مدارگر تصاویری با کیفیت بالا از کاوشگر "اسپیریت" که از سال 2004 فعالیت خود را روی مریخ شروع کرد و دو کاوشگر فضایی "ویکینگ" که 30 سال پیش به این سیاره فرستاده شدند، تهیه کرد.

تصاویر هوایی از مریخ به دانشمندان کمک می کند تا به چشم انداز تازه ای از مناظر آشنا روی این سیاره دست یابند.

تصاویر ارسال شده علاوه بر کمک به محققان برای تنظیم ماموریت بعدی به مریخ و کنترل فعالیت های کنونی خود روی سطح این سیاره، موجبات ترس و وحشت آنها را نیز فراهم ساخت.

بنا بر گزارش "فضا" ، تصویر گرفته شده از کاوشگر "ویکینگ 1 " نشان داد: پوشش پشتی این فضاپیما در فاصله 850 فوتی و حفاظ حرارتی آن در فاصله 3400 فوتی از کاوشگر قرار گرفته است. این فضاپیما در جولای 1976 روی سیاره سرخ فرود آمد.

به گفته "تیم پارکر" محقق آزمایشگاه Jet Propulsion ناسا، شگفت ترین نکته به دست آمده از این تصاویر باقی ماندن یک چتر نجات پس از 30 سال روی این سیاره است.