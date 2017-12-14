نخستین پیروزی سینا صنعت ایذه و بیمه رازی برابر حریفان

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روز از رقابتهای کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان از صبح امروز پنجشنبه به میزبانی اصفهان آغاز شد که تیم های سینا صنعت ایذه و بیمه رازی توانستند رقبای خود را شکست دهند.

بر این اساس تیم سینا صنعت ایذه موفق شد با نتیجه ۸ بر ۲ تیم المپیک هاپس رومانی را مغلوب کند که نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است:

* ۵۵ کیلوگرم: رضا خدری ۱ – فلورین تیتا ۲

* ۶۰ کیلوگرم: میثم دلخانی ۳- رضوان آرتوات صفر

* ۶۳ کیلوگرم: شاهین بداغی صفر- تئودور هوراتایو ۱۰

* ۶۷ کیلوگرم: محمدرضا گرایی ۵ (ضربه فنی) - ایرینل بوتر میهای یک

* ۷۲ کیلوگرم: علی ارسلان ۱۱ - بوانتا نیکولای ۲

* ۷۷ کیلوگرم: کیوان رضایی ۸ - آدریان آگاچی صفر

* ۸۲ کیلوگرم: ماکسیم مانوکیان، برنده – بدون کشتی گیر

* ۸۷ کیلوگرم: ژان بلنیوک ۲- ساموئل اوجوگ نیکو ۱

* ۹۷ کیلوگرم: حسن آریانژاد ۲- کنستانتین پریوان دورین ۱

* ۱۳۰ کیلوگرم: مهدی نوری ۸ - آلین الکسیوس سیوراریو صفر

همچنین تیم بیمه رازی دیگر نماینده کشورمان در این پیکارها موفق شد با پیروزی قاطع ۱۰ بر صفر تین فیزیکال آکادمی قرقیزستان را شکست دهد. نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است:

* ۵۵ کیلوگرم: مسلم نادری ۲ – کوبات مامبتوف صفر

* ۶۰ کیلوگرم: مهرداد مردانی ۸- داستان کادیروف صفر

* ۶۳ کیلوگرم: سامان عبدولی ۸ - الیاز سیتوف صفر

* ۶۷ کیلوگرم: حسین اسدی ۸ - آدیل ژومابیکوف صفر

* ۷۲ کیلوگرم: فرشاد بلفکه، برنده - بدون حریف

* ۷۷ کیلوگرم: رومن ولاسوف ۹ - ایلیم بیلیموف ۱

* ۸۲ کیلوگرم: سعید عبدولی ۸ – ایلگیز بیلیموف صفر

* ۸۷ کیلوگرم: مهدی فلاح ۴- رومان موراتوف صفر

* ۹۷ کیلوگرم: علی اکبر حیدری ۹ - المیرلان آرستانبک صفر

* ۱۳۰ کیلوگرم: شهاب قوره جیلی ۴ (ضربه فنی) - کوباتبک ژینالیف ۱