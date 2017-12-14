جشنواره «پاییز هزار رنگ» گرگان ثبت ملی شود

علی اصغر یوسفی در گفتگو با مهر اظهار کرد: چندی است که رویدادهای گردشگری در کشور مطرح شده و ما هم باید جاذبه های خود را معرفی کنیم.

وی ادامه داد: یکی از این رویدادهای گردشگری، طبیعت هزاررنگ گرگان است که تحت عنوان «جشنواره پاییز هزار رنگ» جمعه (۲۴ آذر) برای دومین بار برگزار خواهد شد.

یوسفی با بیان این که جشنواره با همکاری شورای شهر، شهرداری، میراث فرهنگی، سازمان فرهنگی و ورزشی، سازمان پارک ها و سمن ها برگزار می شود، ادامه داد: پیشنهاد برگزاری سالیانه جشنواره به کمیته نامگذاری و صحن شورا به عنوان یک رویداد و جاذبه گردشگری داده شد تا پس از تصویب اقدامات لازم برای ثبت ملی در اولین جمعه آذر انجام شود.

وی تصریح کرد: با ثبت این رویداد، هرسال این جشنواره به صورت کشوری برگزار خواهد شد و به عنوان یک جاذبه رویداد گردشگری مانند «گلاب گیران کاشان» مطرح می شود و می توانیم جذب گردشگر به گرگان را شاهد باشیم.

رئیس کمیسیون گردشگری، خدمات شهری و زیست شهری شورای شهر گرگان اظهار کرد: این پیشنهاد به کمیسیون نامگذاری و صحن شورا شده است و امیدواریم که مورد موافقت قرار گیرد، اگر کسی در نحوه برگزاری و زمان، پیشنهادی دارد، می تواند ارائه دهد.

وی تأکید کرد: هدف ما جذب حداکثری گردشگر با عناوین مختلف است و یکی از این راه ها، ثبت همین رویداد است.