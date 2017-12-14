به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد موسوی ظهر پنجشنبه، در ستاد امر به معروف و نهی از منکر آران و بیدگل حمایت جدی مسئولان اصفهانی برای ارتقای وضعیت کنونی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آران و بیدگل را ضروری خواند و اظهار داشت: زیر ساخت های دانشگاه آزاد آران و بیدگل باید تقویت شود که این کار همت والایی می طلبد.

وی افزود: تعدد رشته برای این مرکز به پویایی این دانشگاه و همکاری برای مطالبه واحد مستقل در شهرستان آران و بیدگل خواهد انجامید.

امام جمعه آران و بیدگل از این که ۸۰۰ واحد صنعتی شهرستان با مراکز آموزشی و دانشگاه های آران و بیدگل ارتباط چندان محکمی ندارند انتقاد و تصریح کرد: برخلاف کشورهای پیشرفته که ارتباط تنگاتنگی با واحدهای صنعتی دارند ؛ این ارتباط در شهرستان ضعیف است که باید تصحیح شود.

وی تقویت هیئت های علمی در بعضی از رشته ها را خواستار شد و گفت: استادان دانشگاه باید اطلاعات قوی و به روز شده داشته باشند و از شرکت در آموزش های ضمن خدمت کوتاهی نکنند.

موسوی اضافه کرد: اعتقاد داریم اگر دانشگاه آزاد اسلامی به خوبی مدیریت و سرپرستی شود بسیاری از معضلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه برطرف می شود.