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۲۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۲۳

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان:

ضریب فقر و محرومیت در استان کرمان بسیار بالاست

ضریب فقر و محرومیت در استان کرمان بسیار بالاست

کرمان - مدیرکل کمیته امداد استان کرمان گفت: علیرغم ظرفیت هایی که در استان کرمان وجود دارد متاسفانه ضریب فقر و محرومیت در این استان بسیار بالاست.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی صادقی پیش از ظهر پنجشنبه در گردهمایی فصلی مدیران کمیته امداد استان کرمان که با حضور مدیرکل حراست کمیته امداد مرکز، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان برگزار شد، اظهار کرد: متاسفانه در برخی مناطق استان کرمان بالاترین ضریب محرومیت را داریم.

وی بیان کرد: امدادگران کمیته امداد در عرصه محرومیت زدایی حضور فعال دارند و تمام تلاششان بر این است که باری از مشکلات محرومان کم کنند.

صادقی تاکید کرد: بهترین مدلی که می توان خانوارهای محروم را توانمند کرد عمل کردن بر اساس اصل اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری است.

وی ادامه داد: خوشبختانه این نهاد با ایجاد شغل های مولد و توانمند کردن خانوارهای تحت حمایت اصل اقتصاد مقاومتی را اجرا کرده است.

کد مطلب 4172114

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