چهارمین فستیوال بزرگ «من بهارم» در گرگان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین فستیوال بزرگ موسسه خیریه «من بهارم» در قالب «شب های موسیقی» به منظور کمک به کودکان آسیب پذیر در محل تالار فخرالدین اسعد گرگانی در حال برگزاری است.

این فستیوال شامل برنامه هایی از قبیل اجرای کنسرت موسیقی، استند آپ کمدی، تئاتر، موسیقی سنتی و ... است، البته در فضای لابی تالار فخرالدین اسعد گرگانی هم فضایی با تم شب یلدا آماده شده و محصولات مرتبط با شب یلدا در این فروشگاه که تمام عواید فروش آن متعلق به کودکان کار بوده عرضه می شود.

محمد مهدی روحی، مدیرعامل موسسه من بهارم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این برنامه از تاریخ ۲۱ آذر شروع شده و تا تاریخ ۲۳ آذر ادامه دارد و چنانچه استقبال مردمی از این فستیوال خوب باشد یک شب دیگر هم تمدید می شود.

وی افزود: موسسه من بهارم از افراد جوان در رده سنی ۲۰ الی ۲۷ ساله تشکیل شده که این افراد زمان اوقات فراغت خود را به برگزاری برنامه هایی ویژه کودکان کمک به آسیب دیده می کنند.





روحی تصریح کرد: ابتدای فعالیت این موسسه، کمک های ما تنها مربوط به کودکان سرطانی بود اما به مرور زمان در حوزه کودکان آسیب پذیر ورود پیدا کردیم و امروز کمک های ما شامل تمام اقشار کودکان آسیب پذیر از جمله بیمار سرطانی، کودکان بی سرپرست، بد سرپرست و ... می شود.

وی ادامه داد: فستیوال های موسسه من بهارم از سال ۹۲ شروع شده و این چهارمین جشنواره در قالب فستیوال بوده و جدا از فستیوال ها حدود ۲۸ برنامه خیریه طی این سال ها برگزار شده است.

مدیرعامل موسسه من بهارم اظهار کرد: زمانی که این موسسه شروع به کار کرد به علت جوان بودن اعضای مجموعه خیلی ها گارد دفاعی می گرفتند که چون مجموعه از افراد جوان تشکیل شده است از پس کار بر نمی آید اما ما توانستیم این گارد را بشکنیم و نشان دهیم جامعه به چنین حرکت هایی نیاز دارد.

وی ادامه داد: از همان ابتدا تصمیم گرفتیم نحوه کمک کردنمان از کمک های صندوقی تغییر پیدا کند بنابراین تصمیم گرفتیم فضای شادی را برای کمک کردن ایجاد کنیم و کمک های صندوقی را به خریدهای خیریه بکشانیم که در این زمینه موفق بوده ام.

این فستیوال تا تاریخ ۲۳ آذرماه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ پذیرای علاقه مندان خواهد بود.