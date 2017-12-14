۶ اثر در استان کرمان ثبت جهانی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود وفایی پیش از ظهر پنجشنبه در آیین ثبت جهانی گلیم سیرجان اظهار داشت: یکی از اقدامات بسیار مهم دولت تدبیر و امید توجه به میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوده است.

وی با اشاره به اینکه استان کرمان شاهد اتفاقات بسیار خوبی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری بوده، بیان داشت: استان کرمان در حوزه افتخار ثبت جهانی جایگاه خوبی دارد و پیش از ثبت گلیم شهر سیرجان پنج اثر در استان کرمان ثبت جهانی شده است.

وفایی بیان داشت: در استان کرمان شاهد ثبت شش اثر در حوزه ثبت جهانی آثار هستیم و این افتخار بسیار بزرگی برای استان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان گفت: گلیم سیرجان در مرحله اول ثبت ملی و بعد جهانی شد. امیدواریم جشن های ثبت جهانی شدن آثار در استان کرمان هرسال برگزار شود.

وی تصریح کرد: باید مردم استان کرمان قدرشناس این آثار که ثبت جهانی شده اند باشند و نگذارند در گذران روزگار این صنعت دستخوش بی مهری ها و کم لطفی ها شود.

وفایی افزود: امروز رسالت اصلی همه ما این است که بکوشیم تا این صنعت را زنده و پویا نگه داریم تا در این مسیر به موفقیت های بیشتری دست پیدا کنیم.

وی بیان داشت: تولیدکنندگان و صادرکنندگان باید در ارتباط کمیت و ارتقای کیفیت رسالت اصلی خود را فراموش نکنند .

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان بیان داشت: رسالتی که بر عهده سازمان میراث فرهنگی است این است که استانداردهای لازم را قانونی کنند و جلوی هرگونه تخلف را بگیرند.