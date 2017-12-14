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۲۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۵۰

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان خبر داد:

۶ اثر در استان کرمان ثبت جهانی شده است

۶ اثر در استان کرمان ثبت جهانی شده است

کرمان- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان از ثبت جهانی شش اثر در استان کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود وفایی پیش از ظهر پنجشنبه در آیین ثبت جهانی گلیم سیرجان اظهار داشت: یکی از اقدامات بسیار مهم دولت تدبیر و امید توجه به میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوده است.

وی با اشاره به اینکه استان کرمان شاهد اتفاقات  بسیار خوبی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری بوده، بیان داشت: استان کرمان در حوزه افتخار ثبت جهانی جایگاه خوبی دارد و پیش از ثبت گلیم شهر سیرجان پنج اثر در استان کرمان ثبت جهانی شده است.

وفایی بیان داشت: در استان کرمان شاهد ثبت شش اثر در حوزه ثبت جهانی آثار هستیم  و این افتخار بسیار بزرگی برای استان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان گفت: گلیم سیرجان در مرحله اول ثبت ملی و بعد جهانی شد. امیدواریم جشن های ثبت جهانی شدن آثار در استان کرمان هرسال برگزار شود.

وی تصریح کرد: باید مردم استان کرمان قدرشناس این آثار که ثبت جهانی شده اند باشند و نگذارند در گذران روزگار این صنعت دستخوش بی مهری ها و کم لطفی ها شود.

وفایی افزود: امروز رسالت اصلی همه ما این است که بکوشیم تا این صنعت را زنده و پویا نگه داریم تا در این مسیر به موفقیت های بیشتری دست پیدا کنیم.

وی بیان داشت: تولیدکنندگان و صادرکنندگان باید در ارتباط کمیت و ارتقای کیفیت رسالت اصلی خود را فراموش نکنند .

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان بیان داشت: رسالتی که بر عهده سازمان میراث فرهنگی است این است که استانداردهای لازم را قانونی کنند و جلوی هرگونه تخلف را بگیرند.

کد مطلب 4172131

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