به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه شورای اداری مهدیشهر به میزبانی فرمانداری با بیان اینکه در بودجه سال آینده ۳۲درصد درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز می شود، ابراز داشت: ۱.۵ میلیارد دلار معادل ۱۲هزار میلیارد تومان اعتبار برای رونق روستاها و طرح‌های عشایری تصویب شد که با استفاده از این منابع می توان دو شهرستان تازه تاسیس میامی و مهدیشهر را رونقی تازه بخشید.

وی همچنین با بیان اینکه ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای احیای روستاهای کشور تصویب شد، افزود: مردم ساکن در روستاها و بخش عشایری می توانند با راهنمایی مدیران ذی ربط پروژه های خوبی را تعریف کنند تا با استفاده از این منابع بتوانیم شاهد رونق تولید در روستاهای استان باشیم.

نماینده مردم مهدیشهر، سرخه و سمنان در مجلس در بخشی از سخنان خود به موضع گیری های اخیر مسئولان و دولتمردان ایران و جهان نسبت به اقدام ترامپ نیز اشاره کرد و ابراز داشت: شیطنت های اخیر استکبار جهانی در راس آن ها آمریکا مسئله پایتختی بیت المقدس را برای رژیم قدس اعلام کردند که نشان داد آن ها دنبال ایجاد خاورمیانه جدید هستند.

همتی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی با اقتدار توطئه جدید استکبار را خنثی کرد، افزود: موضع گیری های اخیر علیه ترامپ نشان داد جهان جدید در حال شکل گیری است و طرحی که آمریکا تک قطبی شدن جهان را دنبال می کند کمرنگ و مهر باطل بر اندیشه های آن ها خواهد بود.

وی با بیان اینکه جهان به عینه شاهد توطئه های آمریکا است، تصریح کرد: کشورهای اروپایی هم فهمیدند که اگر با طناب آمریکا به چاه بروند چیزی به مراتب بدتر از جنگ جهانی دوم اتفاق خواهد افتاد و آمریکا از دور مدیریت جهانی را که خود عامل پدید آوردنده آن است را، نظاره می کند.

همتی ادامه داد: برای رسیدن به اهداف عالیه انقلاب باید به وحدت و همدلی در داخل کشور دست یابیم که خوشبختانه همراهی مدیران و مسئولان در قوای کشور بی نظیر و سمنان از جمله بهترین استان ها از نظر کار اجرایی علمی و قانون مدار است و باید با ابراز وحدت کار به نتیجه مطلوب برسانیم.