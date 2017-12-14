۲۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۰

رئیس شبکه هپاتیت ایران:

۱۸۶ هزار بیمار مبتلا به هپاتیت در کشور شناسایی شد

ساری - رئیس شبکه هپاتیت ایران با اشاره به شناسایی بیماران گفت: ۱۸۶ هزار بیمار مبتلا به هپاتیت در کشور شناسایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید مویدعلویان بعدازظهر پنجشنبه در کنگره هپاتیت ویروسی که در سالن اجتماعات آیت الله کوهستانی برگزار شد با بیان اینکه ایران دومین کشور تولید کننده داروهای هپاتیت در منطقه است، اظهار کرد: میزان شیوع هپاتیت B وc در کشور ما به دلیل اقدامات مناسب بهداشتی نسبت به منطقه پایین است.

وی با بیان اینکه در کشور ۱۸۶ هزارنفر به هپاتیت مبتلا هستند، گفت: باید اراده سیاسی در کشور برای درمان هپاتیت وجود داشته باشد و داروهای بیماران مبتلا به هپاتیت تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه بیش از ده هزار بیمار هموفیلی مبتلا به هپاتیت در کشور درمان شدند، افزود:در حال حاضر حدود ۵۰۰ بیمار هموفیلی و تالاسمی مبتلا به هپاتیت Bو C در کشور وجود دارد.

دکتر علویان با تاکید بر اینکه در مراکز دانشگاهی به تنهایی نمی توان هپاتیت را ریشه کن کرد، ادامه داد: یکی از راههای ریشه کن کردن آن استفاده از ظرفیت آحادجامعه است که تا کنون بیش از ۱۰ هزار دانشجو در کمپین های هپاتیت فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه در دنیا ۱۰ کمپین وجود دارد که پنج کمپین در کشور است، گفت: امروزه کشورهای دنیا از مدل هایی که در کشور ما در بحث ریشه کنی هپاتیت انجام می شود استفاده می کنند.

دکتر علویان شبکه هپاتیت ایران را یک شبکه NGO و علمی دانست و افزود: تدوین بانک اطلاعاتی هپاتیت  Cو استاندارد سازی، برگزاری کنگره های مختلف در کشور از جمله اقدامات شبکه هپاتیت ایران است.

