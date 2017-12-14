اختصاص ۲ میلیارد ریال برای مرمت بافت تاریخی نوش آباد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد صدیقیان در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: مرمت بدنه‌سازی مسجد علی(ع)، حسینیه توده ، مرمت پشت بام مسجد قائمیه، اجرای طاق چشمه و مرمت بادگیر آب انبار مسجد جامع در این مرحله عملیات مرمت در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به قدمت شهر تاریخی نوش آباد و وجود آثار تاریخی ارزشمند در این شهر گفت: بافت تاریخی نوش آباد و بناهای تاریخی آن بسیار ارزشمند و از ذخایر و ثروت‌های فرهنگی این شهر است که در رشد و توسعه نوش آباد می تواند تاثیرگذار باشد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آران و بیدگل اضافه کرد: مسجد جامع، مسجد علی (ع)، شهر زیرزمینی، حوض خانه مسجد جامع و موسی بن جعفر (ع)، آب‌انبار مرکزی، مساجد، حسینیه‌ها و تکایای قدیمی از جمله آثار تاریخی این شهر است.

وی با بیان این که بیش از ۱۰۰ اثر تاریخی در نوش آباد وجود دارد، تصریح کرد: تاکنون ۲۰ اثر تاریخی آن در فهرست آثار ملی و همچنین سه اثر معنوی آئین‌های خیل عرب، کتل‌خوانی و سقاخوانی به ثبت رسیده است.

آران و بیدگل با ۵۰۰ اثر شناسایی شده تاریخی و ثبت بیش از ۱۳۰ اثر در فهرست آثار ملی پس از کاشان رتبه دوم شهرستان های استان پهناور و تاریخی استان را از این نظر داراست.