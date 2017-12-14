به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی در حاشیه جلسه شورای برنامهریزی لرستان در سخنانی با اشاره به پروژههای ملی لرستان اظهار داشت: پروژههای سدسازی در استان چند نوع هستند که یک سری از آنها پروژههایی بوده که مطالعه شدهاند که خیلی از این پروژهها مشکل تخصیص آبدارند.
وی بابیان اینکه تخصیص آب این پروژهها باید گرفته شود عنوان کرد: همچنین تعدادی پروژه سدسازی در استان وجود دارند که شروعشدهاند اما هنوز تخصیص آب ندارند و به این دلیل دولت و وزارت نیرو این پروژهها را متوقف کردهاند.
استاندار لرستان با اشاره به اینکه برای سدهای شهید بروجردی، سد تاج امیر، سد معشوره در بودجهها سال قبل برای هرکدام یکمیلیون ریال اعتبار پیشبینیشده بود گفت: همچنین یک سری پروژههای سدسازی در استان وجود دارد که در حال فعالیت در آنها هستیم اما به دلیل محدودیت اعتبار، اعتبارات قوی و خوبی ندارند که جلو بروند.
خادمی با تأکید بر اینکه برای پروژههای سدسازی مطالعه شده باید کار پایهای انجام دهیم تا بتوانیم برای آنها تخصیص آب بگیریم افزود: در این راستا تلاشهای زیادی در قبل شده و هماکنون نیز در حال انجام است اما تاکنون استان موفق نبوده و باید تلاش کنیم که تخصیص جدید برای آب استان بگیریم.
وی بابیان اینکه پروژههایی که از قبل شروعشده، اما متوقفشدهاند با تلاشی که شد توانستیم دو مورد از آنها را به مدار برگردانیم تصریح کرد:سد معشوره به مدار برگشته و سد بختیاری نیز در تلاش هستیم که به مدار برگردد.
استاندار لرستان بابیان اینکه امیدواریم مشکل مربوط به سد تاج امیر و سد شهید بروجردی را حل کنیم افزود: درمجموع پروژههای نیمهتمام زیادی در استان روی دست ما وجود دارد و علاوه بر پروژههای سدسازی نیمهتمام شبکه آبیاری آنها نیز وجود دارد.
خادمی با تأکید بر اینکه تعداد پروژههای نیمهتمام زیادی در استان وجود دارد که ولعی برای شروع پروژه جدید نباید وجود داشته باشد تصریح کرد: باید تلاش کنیم که مشکلات این پروژهها را حل کنیم و نباید توقعات را بیجا بالا برد و وقتی وضعیت بودجه کشور بهگونهای است که پروژهها ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش بودجه دارند نمیتوانیم بگویم که پروژههای جدیدی را آغاز میکنیم.
وی همچنین با اشاره به جایگاه لرستان در جدول بودجه ۹۷ بیان داشت: در بودجه استانی رتبه هشتم تا نهم هستیم و در سرجمع در رتبه زیر ۱۵ قرار داریم.
