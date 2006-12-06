مشاورعالی مدیرعامل بانک کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که هدف گذاری بانک کشاورزی در سال 85 برای پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف کشاورزی ، اعم از توسعه ، ایجاد اشتغال و تاسیس بنگاه های زودبازده اقتصادی کارآفرین 6 هزار میلیارد تومان است ، تصریح کرد: از میزان، تاکنون 5 هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک کشاورزی به بخش های مذکور پرداخت شده است.

قاسم محمدی، میزان تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی به بخش های مختلف کشاورزی درسال 84 را 4 هزار و 500 میلیارد تومان و در سال 83 را 3 هزارو 200 میلیارد تومان ذکر کرد.

به گفته وی، بانک کشاورزی از جمله بانک هایی است که دولت آن را مکلف به پرداخت 2هزارو 900 میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد بنگاه های اقتصادی کوچک ، زودبازده و اشتغال‌زا کرده است که از رقم مذکور تاکنون 600 میلیارد تومان توزیع شده که منجر به ایجاد 70 هزارشغل در مناطق مختلف کشور شده است.

مشاورعالی مدیرعامل بانک کشاورزی میزان یارانه پرداختی دولت به بانک‌ها برای جبران بخشی ازکاهش نرخ سود بانکی را ناکافی دانست و افزود: نرخ سود ثابت بانک‌ها 14 درصد است که 5/2 درصد آن یارانه پرداختی دولت در بخش کشاورزی است. به علاوه، وزارت جهاد کشاورزی (حوزه معاونت اقتصادی ) نیز از محل تبصره ها و تکالیف، یارانه هایی را که معمولا به 5 درصد می رسد، در اختیار بانک کشاورزی قرار می دهد.

وی با اشاره به گفته وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر رساندن نرخ سود تسهیلات به 5 درصد، گفت : البته این گفته وزیر جهاد کشاورزی جای بحث دارد، اما چنانچه دولت تصمیمی برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی داشته باشد، آن را عملیاتی خواهیم کرد.

محمدی با بیان این که در حال بازمهندسی فرآیندهای بانک هستیم، تصریح کرد: بازمهندسی فرآیندها منجر به سرعت دهی خدمات رسانی، کاهش هزینه های بانک و هماهنگی بین ارزیابی ها، مطالعات و نظارت های بانک کشاورزی و وزارت جهاد خواهد شد.

وی حرکت به سوی بانکداری الکترونیک را باعث حذف روش ها و شیوه های سنتی در عملیات بانکی ، کاهش هزینه ها و ارائه خدمات پویا به مردم دانست.