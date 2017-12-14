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۲۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۱۱

وزیر نفت سوریه خبر داد:

خدمات نفتی روسیه در دمشق طی روزهای آتی آغاز می شود

خدمات نفتی روسیه در دمشق طی روزهای آتی آغاز می شود

وزیر نفت سوریه از آغاز خدمات نفتی روسیه در دمشق طی روزهای آتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «علی غانم» وزیر نفت و معادن سوریه اعلام کرد که این وزارتخانه تلاش می کند در اواخر سال ۲۰۱۹ به تولید ۲۱۹ هزار بشکه نفت و ۲۴.۵ میلیون متر مکعب گاز در روز دست یابد.

وی گفت: سوریه در حال حاضر نیز سعی دارد تا اواخر سال ۲۰۱۸ روزانه ۷۰ هزار بشکه نفت و ۱۹ میلیون متر مکعب گاز و تا پایان سال جاری میلادی نیز روزانه ۲۰ هزار بشکه نفت و ۱۶ میلیون متر مکعب گاز تولید کند.

غانم خاطرنشان کرد: سوریه از مشارکت شرکت ها و کارشناسان روسیه در توسعه میادین نفت و گاز در سوریه استقبال می کند به ویژه اینکه طی روزهای آتی عملیات مشترک دو کشور در بخش نفت  و خدمات نفتی روسیه در دمشق آغاز خواهد شد.

وی همچنین بر اهمیت آموزش کارکنان شرکت نفت سوریه توسط کارشناسان روسیه و تلاش برای ایجاد مراکز آموزشی پیشرفته در سوریه تاکید کرد.

کد مطلب 4172212

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