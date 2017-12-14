خدمات نفتی روسیه در دمشق طی روزهای آتی آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «علی غانم» وزیر نفت و معادن سوریه اعلام کرد که این وزارتخانه تلاش می کند در اواخر سال ۲۰۱۹ به تولید ۲۱۹ هزار بشکه نفت و ۲۴.۵ میلیون متر مکعب گاز در روز دست یابد.

وی گفت: سوریه در حال حاضر نیز سعی دارد تا اواخر سال ۲۰۱۸ روزانه ۷۰ هزار بشکه نفت و ۱۹ میلیون متر مکعب گاز و تا پایان سال جاری میلادی نیز روزانه ۲۰ هزار بشکه نفت و ۱۶ میلیون متر مکعب گاز تولید کند.

غانم خاطرنشان کرد: سوریه از مشارکت شرکت ها و کارشناسان روسیه در توسعه میادین نفت و گاز در سوریه استقبال می کند به ویژه اینکه طی روزهای آتی عملیات مشترک دو کشور در بخش نفت و خدمات نفتی روسیه در دمشق آغاز خواهد شد.

وی همچنین بر اهمیت آموزش کارکنان شرکت نفت سوریه توسط کارشناسان روسیه و تلاش برای ایجاد مراکز آموزشی پیشرفته در سوریه تاکید کرد.