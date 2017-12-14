نگران اعتبارات صنایع دستی کشور هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نامور مطلق ظهر پنجشنبه در جشن جهانی ثبت گلیم سیرجان با اشاره به اینکه جهانی شدن یک شهر آرزوی همه شهرهای جهان است، اظهار داشت: عده کمی از شهرها به آرزوی جهانی شدن می رسند و سیرجان یکی از این شهرها است که به آرزوی خود رسید.



وی افزود: یکی از دلایل جهانی شدن سیرجان وجود هنرمندان نخبه، اصالت هنری، تاریخ هنری و پویایی ملی این هنر است.



نامور مطلق بیان کرد: شهرهایی که جهانی می شوند تنها به خاطر تاریخ گذشته نیست بلکه به خاطر تاریخ، پویایی و نشاط فعلی است و سیرجان همه این موارد را داشته که توانسته ثبت جهانی شود.



معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: جهانی شدن یک اتفاق بزرگ است که می بایست به دگردیسی شهر بیانجامد و اگر شهری به ثبت جهانی برسد و دگردیسی در آن انجام نشود به هدف خود نرسیده است.



وی تصریح کرد: دگردیسی به این معنی است که شهر چنان تغییر پیدا کند، که کسی قبلا این شهر را دیده باشد، بعد از ثبت جهانی احساس کند سرشت و سرنوشت شهر متفاوت شده و اگر تا این حد تغییر پیدا نکند به هدف خود نرسیده است.



نامور مطلق با اشاره به اینکه تنها هدف از ثبت جهانی، نامگذاری نیست و نامگذاری شروع و تولد یک ماجرا است، عنوان کرد: دوران جنینی شهر گلیم را سپری کرده ایم و امروز شهر گلیم متولد و دگرگون می شود و این دگرگونی باید در سرشت و سرنوشت شهر مشخص شود، اگر غیر از این ها باشد این نامگذاری ها فقط جشنی مانند جشن های دیگر است.



وی بیان داشت: خوشبختانه تغییرات خوبی در چند سال اخیر در شهر سیرجان رخ داده و این شهر یکی از ذخایر صنایع دستی کشور است و من این را به عنوان یک مدیر و آگاه ترین مدیر به صنایع دستی می گویم.



نامور مطلق تاکید کرد: جهانی شدن فقط نام نیست بلکه باید فکر، احساس، سلیقه، تجاری سازی هم جهانی باشد و باید از این به بعد در اندازه و قد و قواره جهانی، گلیم تولید کنیم و شما اکنون نماینده ایران در رقابت های صنایع دستی جهان هستید.



وی عنوان کرد: یکی از هداف ثبت جهانی، تجاری سازی و برندسازی است و باید در زمینه تجاری سازی سرمایه گذاری صورت گیرد و در این رابطه زمینه ها در کشور آماده است.



نامور مطلق ابراز داشت: فقط دو بند در برنامه ششم توسعه کشور در زمینه صنایع دستی وجود دارد و در این بندها دولت مکلف شده، هم به توسعه خود شهرهایی که ثبت جهانی شده بپردازد و هم هنرهای در حال فراموشی را تقویت کند.



معاون صنایع دستی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: صنایع دستی کشور هویت دار، اشتغالزا، جلوگیری کننده از مهاجرت و ارز آور است و این همه افتخاراتی که در این حوزه وجود دارد، در دیگر حوزه ها وجود ندارد.



نامور مطلق بیان داشت: سیرجان از این پس بازیگر بزرگ صنایع دستی در جهان است و یک رسالت بزرگ از طرف ایران بزرگ که خود یکی از خاستگاه ها و قطب های صنایع دستی جهان است، بر عهده دارد.



معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور ادامه داد: جوان ها باید به فکر آبروداری، توسعه، برندسازی، شبکه سازی باشند و چشم امید ما به آنها است و خوشبختانه کارگاه های خوبی در این زمینه در سیرجان وجود دارد که باعث شده این ثبت رخ دهد.



نامور مطلق تصریح کرد: نه به عنوان یک مدیر بلکه یک کارشناس نگران اعتبارت صنایع دستی هستیم و باید در این زمینه هم مجلس و دولت کمک کند و الان بودجه از دولت عبور کرده چشم امید ما به مجلس است که کمک جدی در زمینه صنایع دستی داشته باشد.