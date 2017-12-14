قیمت سکه ۳ هزار تومان افزایش یافت/ ثبات دلار روی ۴۲۰۰ تومان

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و ربع سکه بدون تغییر باقی ماند ولی سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و نیم سکه با افزایش و سکه یک گرمی با کاهش روبه رو شد.

بر این اساس هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به یک میلیون و ۴۱۴ هزار و ۹۶۲ تومان رسید. نیم سکه نیز ۶۹۸ هزار و ۷۳۴ تومان به فروش رسید. ربع سکه هم در بازار تهران ۴۰۳ هزار و ۸۴۶ تومان و سکه یک گرمی ۲۶۷ هزار و ۸۹۸ تومان خرید و فروش شدند.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۵۶ دلار است؛ همچنین در جریان معاملات بازار طلای تهران هر مثقال طلا ۵۵۶ هزار و ۵۱۱ تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۲۸ هزار ۴۶۰ تومان به فروش رسید.

دلار آمریکا ۴۲۰۰ تومان، یورو ۵۰۲۵ تومان، پوند ۵۷۵۰ تومان، درهم امارات ۱۱۶۰ تومان و لیر ترکیه ۱۱۱۲ تومان است.