آئین تجلیل از بازنشستگان فرهنگی شهرستان پلدختر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شاهمرادی رئیس آموزش‌وپرورش پلدختر در آئین تجلیل از بازنشستگان فرهنگی سال 96 شهرستان پلدختر اظهار داشت: تربیت نسل بزرگی از اندیشمندان و فرهیختگان و پیشرفت‌های حاصل‌شده در مراتب مختلف اجتماعی مرهون تلاش معلمان است.

وی افزود: جایگاه امروز ایران اسلامی در قله‌های بزرگ سازندگی، توسعه و پیشرفت علمی و فناوری نوین در سایه تلاش و زحمات معلمان دیروز و بازنشستگان امروز است.

رئیس آموزش‌وپرورش پلدختر گفت: سلامت اجتماعی هر جامعه مرهون وجود خانواده‌هایی سالم است که نظام تعلیم و تربیت در این زمینه با تمام توان حضور پیداکرده است.

شاهمردای افزود: تجلیل از بازنشستگان جشن ایستادگی مربیان و معلمانی است که عمری برای نظام تعلیم و تربیت تلاش کرده‌اند و لازم است در ادامه راه نیز از وجود آن‌ها استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: نقش جهاد گونه فرهنگیان در عرصه‌های مختلف تعلیم و تربیت با هیچ قلم و بیانی قابل جبران نیست و امروز روز تجلیل از کسانی است که سال‌های جوانی عمر خود را برای اعتلای فرهنگ جامعه صرف کرده‌اند.

رئیس آموزش‌وپرورش پلدختر بابیان اینکه معلمان در فرایند توسعه کشور و تربیت نیروی انسانی نقش اصلی رادارند افزود: نقش پررنگ و تلاش بی‌وقفه معلمان موجب شده تا ایران اسلامی بااقتدارتر از گذشته به قله‌های رفیع علم ، فن‌آوری و دانش دست یابد.

شاهمرادی گفت: آموزش‌وپرورش تلاش می‌کند در حوزه تعلیم و تربیت از اندیشه، تجربه و توان فکری بازنشستگان بهره ببرد و استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد: این مراسم درشان مقام شامخ معلمان و بازنشستگان باشد و نهادهای انقلابی بیش‌ازپیش در تکریم و تجلیل از این قشر فرهیخته تلاش کنند.