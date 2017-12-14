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۲۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۴۹

با حضور مسئولان؛

آئین تجلیل از بازنشستگان فرهنگی شهرستان پلدختر برگزار شد

آئین تجلیل از بازنشستگان فرهنگی شهرستان پلدختر برگزار شد

پلدختر - آئین تجلیل از بازنشستگان فرهنگی شهرستان پلدختر با حضور مسئولان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شاهمرادی رئیس آموزش‌وپرورش پلدختر در آئین تجلیل از بازنشستگان فرهنگی سال 96 شهرستان پلدختر اظهار داشت: تربیت نسل بزرگی از اندیشمندان و فرهیختگان و پیشرفت‌های حاصل‌شده در مراتب مختلف اجتماعی مرهون تلاش معلمان است.

وی افزود: جایگاه امروز ایران اسلامی در قله‌های بزرگ سازندگی، توسعه و پیشرفت علمی و فناوری نوین در سایه تلاش و زحمات معلمان دیروز و بازنشستگان امروز است.

رئیس آموزش‌وپرورش پلدختر گفت: سلامت اجتماعی هر جامعه مرهون وجود خانواده‌هایی سالم است که نظام تعلیم و تربیت در این زمینه با تمام توان حضور پیداکرده است.

شاهمردای افزود: تجلیل از بازنشستگان جشن ایستادگی مربیان و معلمانی است که عمری برای نظام تعلیم و تربیت تلاش کرده‌اند و لازم است در ادامه راه نیز از وجود آن‌ها استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: نقش جهاد گونه فرهنگیان در عرصه‌های مختلف تعلیم و تربیت با هیچ قلم و بیانی قابل جبران نیست و امروز روز تجلیل از کسانی است که سال‌های جوانی عمر خود را برای اعتلای فرهنگ جامعه صرف کرده‌اند.

 رئیس آموزش‌وپرورش پلدختر بابیان اینکه معلمان در فرایند توسعه کشور و تربیت نیروی انسانی نقش اصلی رادارند افزود: نقش پررنگ و تلاش بی‌وقفه معلمان موجب شده تا ایران اسلامی بااقتدارتر از گذشته به قله‌های رفیع علم ، فن‌آوری و دانش دست یابد.

شاهمرادی گفت: آموزش‌وپرورش تلاش می‌کند در حوزه تعلیم و تربیت از اندیشه، تجربه و توان فکری بازنشستگان بهره ببرد و استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد: این مراسم درشان مقام شامخ معلمان و بازنشستگان باشد و نهادهای انقلابی بیش‌ازپیش در تکریم و تجلیل از این قشر فرهیخته تلاش کنند.

کد مطلب 4172253

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