به گزارش خبرنگار مهر، محمد فیضی بعد از ظهر پنج‌شنبه در حاشیه بررسی مهم‌ترین اقدامات محرومیت‌زدایی از روستاها به خبرنگار مهر گفت: مهم‌ترین مطالبه مردم روستاها راه‌های ارتباطی است که در سال‌های اخیر اختصاص قیر رایگان برای آسفالت راه‌ها با استقبال مواجه شد.

وی افزود: مشکل آسفالت راه‌های روستایی در استان اردبیل نیز جدی است و ما در کمیسیون تلفیق به دنبال این هستیم که مجدداً استفاده از قیر رایگان در بودجه گنجانده شود.

وی تأکید کرد: هم‌زمان با پیگیری این مهم انتظار می‌رود اداره کل راه و شهرسازی استان نیز نسبت به ترمیم آسفالت روستاها با اولویت اقدام کند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از مشکلات بخش روستایی را اشتغال عنوان و تأکید کرد: به منظور رفع این مشکل نیز از محل منابع صندوق توسعه ملی وام با شش درصد بهره در اختیار روستاییان قرار گرفته است.

به گفته فیضی دهیاران روستاها می‌توانند با ارائه طرح‌های توجیهی مناسب از طریق دفتر ‌امور روستایی بدون ضامن وام اشتغال با نرخ هشت درصد تهیه کنند.

وی در خصوص رفع مشکلات آب شرب روستاها نیز افزود: در جلسات مکرر با وزیر نیرو درخواست شده تا ۱۶ میلیارد تومان به استان اردبیل اختصاص یابد و علاوه بر این مشکلات آب روستاها و شهرها همچنان در دست پیگیری است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی به پیگیری رفع کمبود امکانات مدارس روستایی از طریق وزارت آموزش‌وپرورش اشاره و تصریح کرد: در بخش ورزش نیز ۲۸ صدم درصد از ۹ درصد ارزش‌افزوده به احداث بناهای ورزشی اختصاص یافته که امید می‌رود در استان نیز برکاتی به دنبال داشته باشد.