بندر امیرآباد به منطقه آزاد تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد شاعری، بعدازظهرپنج شنبه، در مراسم تودیع و معارفه مدیران منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد گفت: برای کاهش بیکاری، رشد اشتغال و بهبود اقتصادی راهی جز اقتصاد محور بودن نداریم و اقتصاد ما باید صادرات محور باشد.

وی اظهار کرد: برای توسعه اقتصاد صادرات محور، باید با تلاش برای توسعه زیرساخت‌های لازم، برای رونق اقتصادی تلاش شود.

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه توسعه اقتصاد محور باید در راستای افزایش تولید و افزایش نرخ رشد اقتصادی باشد.

شاعری، راه توسعه کشور را توسعه اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد: باید پایانه‌های صادراتی تقویت شده و نظام صادرات‌محور شکل گیرد تا با تمرکز بر توسعه اقتصادی، بازار صادرات رشد و توسعه یافته و مشکلات برطرف شود.

وی با اظهار تاسف از فراموش شدن بازار هدف و عدم استفاده درست از ظرفیت‌ها، افزود: با وجود بندرامیرآباد و تولید عظیم محصولات کشاورزی در شمال کشور همچنان از بیکاری رنج می بریم و نرخ رشد ۱۸ درصدی شایسته مردم ما نیست.

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اکنون ۲هزار هکتار اراضی در بندرامیرآباد با پس‌کرانه مناسب در اختیار ما است که با توجه به تخلیه و بارگیری فراوان، وجود شبکه ریلی و جاده‌ای مناسب، تیم عملیاتی قوی و سیستم مجهز بندری باید شاهد رشد بیشتر و تبدیل شدن به بندر شاخص کشوری در این بخش باشیم.

شاعری برخی از مشکلات بندر را ناشی اصل قرار دادن سیستم‌ها، روش‌ها و نظامات پیچیده اداری و فراموش شدن صادرات دانست.

وی ادامه داد: همه ما برای تسهیل صادرات و کمک به سرمایه‌گذاران باید وارد میدان شده و با استانداردسازی، بازرسی، ترخیص کالا در گمرک و موارد مختلف دیگر، صادرات را تسهیل کنیم.

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم روستاهای اطراف بندرامیرآباد، دود، سروصدا، آلاینده و مشکلات ناشی از بندر را تحمل می کنند و از بیکاری رنج می برند که انتظار است تا عنایت ویژه به ۲۰ روستای منطقه اعمال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مراسم، مدیر بندر امیرآباد بهشهر هم در سخنانی افزود: صادرات و تقویت آن اولویت مهم ما در بندر است که ترانزیت کالا و صادرات از برنامه‌های مهم در دست انجام است.

سیاوش رضوانی، صادرات را مهمترین اصل در بندر دانست و افزود: با توجه به اینکه موقعیت مناسبی در ترانزیت کالا و صادرات نداریم باید به این حوزه، توجه و تقویت شود.

به گزارش مهر، بندر امیرآباد با دارا بودن ۱۵ پست اسکله و ظرفیت اسمی ۷,۵ میلیون تن تخلیه و بارگیری کالا در سال، بزرگ‌ترین بندر شمالی حاشیه دریای خزر است زیرا این بندر با قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی کریدور شمال – جنوب و اتصال به شبکه سراسری راه‌آهن، از بنادر استراتژیک کشور است.