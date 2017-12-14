معرفی ۳ معاون و ۳ مشاور در شهرداری رباط کریم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه مدیران شهرداری رباط کریم صبح امروز باحضور اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولین واحدهای شهرداری برگزار شد.

در ابتدای این جلسه پریسا ایلانلو رئیس شورای اسلامی شهر رباط کریم ضمن تقدیر از عملکرد کلیه حوزه ها گفت: جابجایی هایی که در سطوح مختلف سازمان صورت می گیرد دلیل بر این نیست که مسئول مربوطه کم کار بوده و نتوانسته از عهده مسئولیتش بر آید بلکه می تواند باعث ورود افکار نو و ایده های نو و کمک به سطح کارایی مجموعه گردد.

بنا بر این گزارش شهردار رباط کریم ضمن قدردانی از کارکنان حوزه های مختلف مجموعه شهرداری گفت : گردش شغلی در سلسله مراتب سازمانی با رویکرد افزایش کارایی در سطوح مختلف سازمان امری بدیهی است و با توجه به شرایط فعلی این مجموعه نیاز به همکاری و همراهی همه کارکنان در بخش های مختلف دارد و باید برنامه ریزی های لازم در اجرای طرح های جامع سرمایه گذاری،طرح تکریم ،طرح سیما و منظر شهری و طرح های فرادستی بتوانیم از این روزمرگی به سمت برون رفت از این وضعیت حرکت کنیم.

سیّد محمد میرزمانی ادامه داد: در توانمندسازی نیروها باید دقت کافی را داشته باشیم تا رسیدگی به امور ارباب رجوع ها منظم انجام پذیرد و هر مدیر بتواند حداقل سه نفر از نیروهای خود را بخوبی در حوزه مربوطه آموزش دهد تا پس از اتمام فعالیتش در آن حوزه بتوان از نیروهای آموزش دیده در آن حوزه استفاده نمود .

وی با بیان اینکه رباط کریم یک شهر اصیل و تاریخی و مرکز این شهرستان است اظهار داشت : این شهر پیشینه تاریخی و مردمان بسیار خوبی دارد و همکارانم باید تمام تلاش خود را بکار بندند تا بهترین خدمات به آنان ارائه شود و این شامل همه حوزه های مدیریت شهری می شود .

وی ازتلاشها و زحمات معاونین و مسئولین سابق تقدیر و تشکر نمود و ضمن خیر مقدم به معاونین جدید برای آنان آرزوی موفقیت در وظایف محوله نمود .

گفتنی است «محمد امین قائم پناه» به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی، «یونس غفاری به عنوان» ، سرپرست معاونت شهرسازی و امور زیربنایی، «علی پرنلو» به عنوان سرپرست معاونت فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی معرفی شد و همچنین «علی اصغر عظیم وند» به عنوان مشاور شهردار در امور عمرانی و سرپرست حوزه امانی، «رضا بهادر» به عنوان مشاور شهردار در امور شهرسازی تهیه و تدوین طرح ها و «مراد ناصری» به عنوان مشاور شهردار در امور مالی معارفه و حکم خود را دریافت کردند.

همچنین در این جلسه ولی قاسمی به عنوان مسئول کنترل و نظارت ساختمانی ، حمید دیندار بعنوان سرپرست واحد رفع سد معبر ، محسن مرادی بعنوان سرپرست واحد اصناف ، ابوالفضل صیفی بعنوان سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل ، صدیق جهانبخشی بعنوان سرپرست اداره حقوقی و املاک و جعفر کهن روز با حفظ سمت بعنوان مشاور شهردار و مسئول امور ایثارگران شهرداری منصوب و از زحمات آقایان بهزاد کاویانی و رسول امیدی نیز تقدیر شد.