ایجاد زیرساخت در بنادر شمالی/ بندر تاریخی نوشهر احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستاد عصر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران با بیان اینکه باید تناسب قابل قبولی بین رشد و توسعه وجود داشته باشد گفت: ظرفیت های خوبی در بندر نوشهر برای فعالیت اقتصادی و ایجاد اشتغال مهیا شده است.

وی با تاکید بر بازاریابی برای دستاورهای اقتصادی خواهان برگزاری همایش توسعه صادرات در بنادر استان مازندران شد و گفت: نباید تنها بر واردات اکتفا کرد و راهی جز استفاده از ظرفیت های صادراتی نداریم.

راستاد به مزیت مهم بنادر مازندران اشاره و اضافه کرد: همجواری و اتصال با کشورهای خزری از مزیت های مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: رویکرد و راهبرد باید به سمت صادرات و ترانزیت باشد زیرا هدف مهم از ایجاد ظرفیت، بالابردن رقابت پذیری کشور در دالان های ترانزیتی است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی حلقه واسط دالان های ترانزیتی را بنادر شمال کشور برشمرد و گفت: بندر نوشهر از تسهیلات منطقه ویژه اقتصادی بهره مندی است و امیدواریم شاهد تحولات اساسی در این بندر باشیم.

وی خواهان بندر تاریخی نوشهر شد و تصریح کرد: اگر بنادر شمالی به ظرفیت های خود برسند دیگر نباید دغدغه ای در زمینه اشتغال داشته باشیم.

انزان پور مدیرکل جدید بنادر و دریانوردی مازندران نیز در این مراسم گفت: بندر تنها قطب اقتصادی غرب مازندران به شمار می رود و فعالیت های آن چندوجهی است از اینرو همسویی دستگاه های مختلف شهرستان با بندر ضروری است.

وی قرنطینه را عامل و همکار تجاری بیان و بر لزوم رعایت استانداردهای محیطی و بهداشتی تاکید کرد و گفت: تک بعدی نگاه کردن سبب توسعه نامتوازن می شود و باید بخش های مختلف برای توسعه فعالیت های تجاری همکاری کنند.

انزان پور با عنوان اینکه مازندران به رغم مواهب از توسعه لازم بهره نبرده است خواستار وحدت و همدلی بین بخش های مختلف برای توسعه و پیشرفت استان شد.

در این مراسم از تلاش های سیاوش رضوانی مدیرکل سابق بنادر و دریانوردی مازندران تقدیر و انزان پور به عنوان مدیرکل جدید معرفی شد.