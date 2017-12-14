به گزارش خبرنگار مهر، ایوب بهتاج بعد از ظهر پنج‌شنبه در حاشیه هماهنگی برنامه‌های همایش تجلیل از پیشکسوتان فوتبال اردبیل به خبرنگار مهر گفت: استان اردبیل یکی از استان‌های ورزش دوست کشور محسوب می‌شود که ورزش فوتبال در آن از سابقه دیرینه برخوردار است.

وی افزود: تجلیل و گرامیداشت پیشکسوتان فوتبالی و فوتبالیست‌ها با هدف ترویج الگوی رفتاری و اخلاقی برای نسل جوان بوده و از سویی ارج نهادن به خدمات ورزشی ورزشکاران را دنبال می‌کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تأکید کرد: در نظر داریم هم‌زمان با گرامیداشت ۲۲ امین سالگرد مقصود بایرامی اسطوره فوتبال اردبیل و آذربایجان از ۵۰ تن از پیشکسوتان فوتبالی اردبیل تجلیل کنیم.

به گفته بهتاج قبل از ظهر روز جمعه با هدف ادای احترام به مقصود بایرامی، جامعه ورزشی استان در مزار وی حضور یافته و بعد از ظهر نیز در مراسمی در سالن شهید آسمانی با گرامیداشت یاد و خاطره وی از فوتبالی‌های پیشکسوت تجلیل خواهد شد.

وی تصریح کرد: علاوه بر این از خانواده شهید حسن رجبی و شهید نخستین احمدی که هر دو شهید جامعه ورزش فوتبال استان هستند، تجلیل خواهد شد.