از انهدام باند حرفه ای جعل اسکناس تا هلاکت قاچاقچی شرور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "نصرالله عباسی" گفت: در پی مبنی بر اینکه شخصی با هویت نامعلوم با یک دستگاه خودرو سمند در سطح استان به ویژه شهرستان رفسنجان اقدام به خرید اجناس از مغازه داران و پرداخت وجه اسکناس تقلبی به آنها می کند که موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان این فرماندهی با انجام بررسی های فنی و تحقیقات گسترده عامل جعل را شناسایی و پس از اخذ مجوز قضائی، سه نفر از متهمان را در منزل خود دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی رفسنجان گفت: در بازرسی از منزل متهم چند دستگاه جعل مدارک و اسکناس به همراه مبالغی اسکناس یکصد هزار ریالی و تعدادی ایران چک پانصد هزار ریالی جعلی کشف شد.

سرهنگ عباسی ادامه داد: متهمان به همراه وسایل و مدارک کشف شده به کلانتری۱۳ انتقال و پس از تشکیل پرونده برای بررسی بیشتر به پلس آگاهی شهرستان انتقال یافتند.

وی در پایان خطاب به شهروندان تاکید کرد: معمولأ کلاهبرداران و جاعلان با تکثیر یک اسکناس به یک شماره سریال مبادرت به جعل می کنند چنانچه مبلغ زیادی اسکناس دریافت می کنید به شماره سریال اسکناس ها توجه کنید تا شبیه به هم نباشند و در صورت مشاهده چنین مواردی سریعأ مراتب را به پلیس ۱۱۰گزارش کنید.

کشف ۱۵۰ هزار نخ سیگار قاچاق در جیرفت

سرهنگ "ماشاالله ملایی" گفت: ماموران پاسگاه انتظامی دلفارد حین کنترل خودروهای عبوری در محور دوم "جیرفت-کرمان" یک دستگاه خودرو سواری را متوقف کردند و در بازرسی از آن ۱۵۰ هزار نخ سیگار قاچاق کشف کردند.

وی افزود: ارزش کالای قاچاق کشف شده بالغ بر ۲۲۰ میلیون ریال می باشد.

فرمانده شهرستان جیرفت در پایان با اشاره به نقش مخرب پدیده شوم قاچاق کالا در اقتصاد کشور و به طبع آن متضرر شدن تولیدکنندگان داخلی مبارزه با قاچاق کالا را یکی از وظایف پلیس دانست و اظهار داشت : پلیس در راستای ماموریت های ذاتی خود و به منظور اجرای قانون با هرگونه پدیده مجرمانه و خلاف قانون برخورد می کند و در این مسیر ملاحظه هیچ کس را نخواهد داشت.

هلاکت شرورمسلح وکشف ۳۰۰ کیلو گرم موادمخدر

سرهنگ "ناصرفرشید" در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، گفت: در راستای مبارزه بی امان با قاچاق مواد مخدر، ماموران انتظامی شهرستان فاریاب از انتقال مقدار قابل توجهی مواد مخدر از شرق کشور به استان های مرکزی آگاه و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران ضمن کنترل خودروهای عبوری در محور"فاریاب-ارزوئیه" به یک دستگاه وانت مزدا مشکوک و دستور ایست دادند که راننده خودرو بدون توجه به دستور ایست پلیس و با تیراندازی به سمت ماموران قصد فرار داشت که در نهایت با شلیک ماموران، قاچاقچی مسلح به هلاکت رسیده و در بازرسی ازخودرو وی ۳۰۰ کیلوگرم تریاک کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان در پایان با بیان اینکه موادمخدر کشف شده و خودرو توقیفی به مراجع قضائی تحویل داده شد اظهار داشت: اقدامات نیروی انتظامی تنها به برخورد با سوداگران مرگ خلاصه نمی شود بلکه بحث پیشگیری از اعتیاد از طریق آگاه سازی و تنویر افکار عمومی نیز به طور جدی در دستور کار پلیس قرار دارد و اصلی ترین ماموریت پلیس ، مبارزه با حمل، نگهداری ، قاچاق ، فروش مواد مخدر و جلوگیری از آسیب های اجتماعی مرتبط با آن است.