به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار علی اکبر جاویدان در جمع فرماندهان و مسئولان انتظامی استان اظهار کرد: حوزه ترافیک حوزه بسیار مهم و پراهمیتی است و علیرغم تلاش های صورت گرفته در حوزه ایمنی راه ها و توجه به آموزش ترافیک بازهم آمار تصادفات در کشور بالاست.
وی با بیان اینکه تصادفات فوتی علاوه بر صدمات جبرانناپذیر بر پیکره خانواده به اجتماع نیز آسیب وارد میکند، افزود: تصادف محصول تخلف است و وظیفه پلیس به عنوان مجری قانون برخورد با تخلفات رانندگی است و حوادث ترافیکی از جمله مشکلات مهم بهداشت و سلامت است که خود منشأ بسیاری از معضلات کنونی کشور است.
فرمانده انتظامی استان گلستان با تأکید بر ارتقاء سطح ایمنی ترافیک و حمل و نقل از طریق فرهنگسازی و آموزش رفتارهای ترافیکی به کاربران اظهار کرد: مهمترین راه کنترل ترافیک و به حداقل رساندن مشکلات آن، توجه به سه مولفه بسیار مهم مهندسی ترافیک، اجرای مقررات، فرهنگسازی و آموزش است.
جاویدان هدف از مدیریت ترافیک را افزایش ایمنی راهها دانست و اظهار کرد: کاهش وقوع تصادفات، حوادث و سوانح رانندگی در مدیریت ترافیک در اولویت قرار دارد.
وی از کاهش ۱۸ درصدی تصادفات درون شهری طی هشت ماهه سال جاری خبر داد و افزود: ۸۷ درصد کشته شدگان ناشی از تصادفات درون شهری گلستان موتورسیکلت سواران و عابران پیاده هستند.
فرمانده انتظامی استان به برنامهها و اقدامات مهم پلیس در انضباط بخشی و ارتقاء سطح آگاهیهای عمومی موتورسیکلتسواران استان گلستان اشاره کرد و گفت: کارگاههای آموزشی ارتقاء ایمنی موتورسیکلتسواران در سطح استان برگزار و در این کارگاهها کلاه ایمنی رایگان به موتورسیکلتسواران اهداء میشود.
سردار جاویدان در پایان با تأکید بر اینکه حوادث و سوانح رانندگی قابل پیش بینی و پیشگیری هستند، خاطر نشان کرد: پیشگیری از حوادث ترافیکی نیازمند عزم ملی است و هماهنگی لازم میان همه سازمانها و نهادهای مرتبط را میطلبد.
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