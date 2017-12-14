به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار علی اکبر جاویدان در جمع فرماندهان و مسئولان انتظامی استان اظهار کرد: حوزه ترافیک حوزه بسیار مهم و پراهمیتی است و علیرغم تلاش های صورت گرفته در حوزه ایمنی راه ها و توجه به آموزش ترافیک بازهم آمار تصادفات در کشور بالاست.

وی با بیان اینکه تصادفات فوتی علاوه بر صدمات جبران‌ناپذیر بر پیکره خانواده به اجتماع نیز آسیب وارد می‌کند، افزود: تصادف محصول تخلف است و وظیفه پلیس به عنوان مجری قانون برخورد با تخلفات رانندگی است و حوادث ترافیکی از جمله مشکلات مهم بهداشت و سلامت است که خود منشأ بسیاری از معضلات کنونی کشور است.

فرمانده انتظامی استان گلستان با تأکید بر ارتقاء سطح ایمنی ترافیک و حمل و نقل از طریق فرهنگ‌سازی و آموزش رفتارهای ترافیکی به کاربران اظهار کرد: مهم‌ترین راه کنترل ترافیک و به حداقل رساندن مشکلات آن، توجه به سه مولفه بسیار مهم مهندسی ترافیک، اجرای مقررات، فرهنگ‌سازی و آموزش است.

جاویدان هدف از مدیریت ترافیک را افزایش ایمنی راه‌ها دانست و اظهار کرد: کاهش وقوع تصادفات، حوادث و سوانح رانندگی در مدیریت ترافیک در اولویت قرار دارد.

وی از کاهش ۱۸ درصدی تصادفات درون شهری طی هشت ماهه سال جاری خبر داد و افزود: ۸۷ درصد کشته شدگان ناشی از تصادفات درون شهری گلستان موتورسیکلت سواران و عابران پیاده هستند.

فرمانده انتظامی استان به برنامه‌ها و اقدامات مهم پلیس در انضباط بخشی و ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی موتورسیکلت‌سواران استان گلستان اشاره کرد و گفت: کارگاه‌های آموزشی ارتقاء ایمنی موتورسیکلت‌سواران در سطح استان برگزار و در این کارگاه‌ها کلاه ایمنی رایگان به موتورسیکلت‌سواران اهداء می‌شود.

سردار جاویدان در پایان با تأکید بر اینکه حوادث و سوانح رانندگی قابل پیش بینی و پیشگیری هستند، خاطر نشان کرد: پیشگیری از حوادث ترافیکی نیازمند عزم ملی است و هماهنگی لازم میان همه سازمان‌ها و نهادهای مرتبط را می‌طلبد.