بهره گیری از ظرفیت های مردمی برای کاهش آسیب های اجتماعی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالله موسوی بعد ازظهر پنج شنبه در همایش ستاد صبر با اشاره به اینکه بهره گیری از ظرفیت های مردمی برای کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه ضروری است، اظهار داشت: باید از ظرفیت بزرگان قوم ها و ریش سفیدان در راستای صلح و سازش در جامعه بهره گرفت.

وی عنوان کرد: آسیب های اجتماعی در جامعه دلایل مختلفی دارد که باید این علت ها شناسایی شوند و در مسیر رفع آنها در جامعه حرکت کرد.

صلح و سازش زمینه ساز کاهش تخلفات در جامعه است

رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: فرهنگ سازی و آموزش نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه دارد.

وی بیان کرد: باید تلاش شود که دشمنی ها در بین اقوام کنار گذاشته شود و صلح و سازش حاکم شود.

رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: صلح و سازش زمینه ساز کاهش تخلفات در جامعه است و باید تلاش کرد که دشمنی در بین اقوام ایجاد نشود.