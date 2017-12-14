به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صالحی ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیسکل دادگستری خراسان شمالی اظهار کرد: یکی از خطرات کار قضاوت قرار گرفتن درراه انحراف و هوای نفس است ازاینرو مسئولان این منصب در پیچوخم این کار مهم مراقب باشند.
صالحی بابیان اینکه ایجاد امنیت و آرامش در استان مهمترین اقدام است، افزود: دادگستری خراسان شمالی بهمنظور ایجاد آرامش و کاهش آسیبهای اجتماعی در استان همکاری خوبی را داشته است.
رتبه ۲۷ استان در تلفات جادهای
وی در بخشی دیگر از سخنان خود به وضعیت تصادفات جادهای خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار وزارت راه، استان رتبه ۲۷ کشوری را در تلفات جادهای دارد.
استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: برای ایمنی و ساخت محورهای خراسان شمالی تلاش خود را ادامه میدهیم چراکه حتی اگر یک نفر در جادههای استان براثر تصادف فوت کند برای ما سخت است.
صالحی همچنین به زلزله ۵.۷ ریشتری ۲۳ اردیبهشتماه امسال اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه زلزله با آغاز دو انتخابات مهم همزمان بود اما در کمترین زمان ممکنه به وضعیت زلزلهزدگان رسیدگی شد.
وی افزود: پسازاین زلزله تاکنون یک هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی ساختهشده این در حالی است که اگر همت و همافزایی وجود نداشت هنوز بسیاری از مردم استان در چادرها به سر میبردند.
استاندار خراسان شمالی بیان کرد: با آغاز فصل سرما برای افرادی که در چادر زندگی میکردند و تاکنون موفق به ساخت واحد مسکونی نشده از طرف استانداری منزل اجاره شد.
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