سه شناگر کشورمان از راهیابی به فینال بازماندند

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر به دوحه قطر، درادامه رقابتهای شنای بازیهای آسیایی دوحه قطرکه دراستخرسالن شنای الحمد ورزشگاه خلیفه دوحه برگزار می شود صبح امروز محمد بیداریان در رشته 100 متر آزاد با ثبت زمان 52 ثانیه و 44 صدم ثانیه درجایگاه دوازدهم ایستاد و از راهیابی به دیدار فینال بازماند.

همچنین پاشا وحدتی دیگرشناگر کشورمان درهمین ماده با ثبت زمان 53 ثانیه و 89 صدم ثانیه در مکان بیست و سوم ایستاد و از راهیابی به مرحله نهایی بازماند.

همچنین دررشته 200 مترمختلط شاهین برادران با ثبت 2 دقیقه و 14 ثانیه و 15 صدم ثانیه درمکان نوزدهم قرارگرفت و از راهیابی به مرحله نهایی بازماند.

رقابتهای شنای پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی فردا به پایان می رسد.