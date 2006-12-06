طراحی و تدوین ساختار جدید نظارت و ارزیابی دانشگاه ها / مکلف کردن دانشجویان به اجرای پروژه تحقیقاتی منطبق با نیازهای کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی زاهدی صبح امروز در جمع معاونان آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی گفت: هرچند اثربخشی و اثرگذاری معاونان آموزشی در فرایند تولید علم و تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز جامعه یک امتیاز و ارزش محسوب می شود، اما روی دیگر این سکه مسوولیت و پاسخگوئی است.

وی اضافه کرد: سند چشم‌انداز بیست ساله، رسیدن کشور به قدرت اول علمی و اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی را برای سال 1404 هدف قرار داده و برنامه چهارم توسعه، توسعه دانش بنیاد کشور را تجویز کرده است. تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت پرداختن به نهضت نرم‌افزاری و رهنمود اخیر معظم له مبنی بر ضرورت تهیه نقشه جامع علمی کشور، باید در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه ارزیابی کرد که در این فرایند طبیعتاً دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی نقطه کانونی و محور این نهضت بزرگ علمی، اجتماعی و اقتصادی قرار می گیرند و به این لحاظ مسئولیتی مضاعف در ساختن آینده کشور بر عهده دارند.



وزیر علوم افزود: امروزه دانش‌آفرینی تنها راه موفقیت در بازار کار و صحنه‌های رقابتی بین‌المللی است. تا آنجا که گفته شده است هرچه آموزش بیشتر و با کیفیت بهتر ارائه شود، توسعه ملی سریع‌تر صورت خواهد پذیرفت. در چنین شرایطی دانشگاه تنها با اتکاء به تولید دانش، می‌تواند تحقق رسالت‌های خود را در برابر جامعه تضمین کند. به این لحاظ دانشگاه باید درکنار تولید دانش به طراحی و تعبیه سازوکارهایی بپردازد که در حل مشکلات تولیدی، صنعتی، اقتصادی و اجتماعی جامعه مؤثر باشد.



وی اضافه کرد: خوشبختانه کارآفرینی و دانشگاه کارآفرین یکی از محورهای مورد بحث در این نشست اعلام شده است. به زعم بنده دانشگاه کارآفرین دانشگاهی است که نه تنها در پاسخگوئی به نیازها و انتظارات متنوع محیط خود موفق است، بلکه برنامه‌ها و فرایندها عملیاتی آن به منظور اشاعه فرهنگ کارآفرینی و تربیت و پرورش کارآفرینان است . به بیان دیگر دانشگاه کارآفرین ضمن توجه و تأکید بر کارکرد اصیل و بنیادین خود در تولید دانش و گسترش مرزهای معرفت بشری اشاعه فرهنگ کارآفرینی و تربیت و پرورش کارآفرینان را مورد توجه قرار می دهد.



زاهدی افزود: در همین خصوص می ‌توان تمامی دانشجویان دوره کارشناسی را به انجام یک پروژه تحقیقاتی در راستای پاسخگویی به نیاز وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی بزرگ دولتی مکلف ساخت و از این طریق تحقق دانشگاه کارآفرین را عینیت بخشید.

وی گفت: در جهت اجرای قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که نظارت مستمر بر فعالیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور را مورد تأکید قرار داده است.