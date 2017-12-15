به گزارش خبرنگار مهر، سیاست دولت برای خروج از بحران بیکاری به عنوان مهمترین چالش پیش رو، از امسال در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» تعریف شد به نحوی که راهبردها و استراتژی‌های دولت برای ایجاد اشتغال در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب و اوایل سال جاری به تمام دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد.

بر اساس برنامه اشتغال فراگیر اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات بودجه برای فعالیت‌های مرتبط با اشتغالزایی هدفگذاری شد؛ در همین راستا ۲۶ شهریورماه امسال محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشستی مطبوعاتی با حضور خبرنگاران از واریز ۱۰۰ میلیارد به حساب وزارت کار به عنوان قسط اول اجرای برنامه اشتغال فراگیر خبرداد؛ اعتباری که طبق اعلام نوبخت برای اجرای طرح کارورزی به عنوان یکی از طرح‌های اشتغالی دولت ذیل برنامه اشتغال فراگیر ویژه جذب فارغ التحصیلان بیکار تخصیص پیدا کرده است.

در راستای اجرای طرح کارورزی، در صورتی که کارفرمایان، واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی نسبت به جذب فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی تحت عنوان کارورز اقدام کنند، دولت در طول مدت اشتغال فرد به عنوان کارورز(حداکثر ۶ ماه) دستمزد این افراد که یک سوم حداقل دستمزد ۹۶ معادل حدود ۳۱۰ هزار تومان است را پرداخت می‌کند. به عبارتی اعتبارات اجرای طرح از جمله دستمزد پرداختی به کارورزان قرار است از محل همین منابع تامین شود.

طرح کارورزی با هدف انگیزه کارفرمایان برای جذب فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی کلید خورد تا در صورت رضایت کارفرما از کارورز در طول دوران کارورزی، پس از آن فرد به عنوان نیروی کار به کارگیری شود.

اما در حالی نوبخت از واریز ۱۰۰ میلیارد به حساب وزارت کار برای اجرای طرح کارورزی خبرداد که حدود ۵۰ روز پس از اعلام رسمی این خبر، پیگیری‌های خبرنگار مهر حاکی از عدم واریز این اعتبار داشت.

اکنون نیز ۳ ماه از اعلام خبر پرداخت این میزان اعتبار می‌گذرد که پیگیری‌های مجدد در این باره نیز حکایت از آن دارد که هنوز هیچ اعتباری بابت اجرای طرح‌های اشتغالزا به حساب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واریز نشده است که با این حال تامین منابع مالی برای پرداخت دستمزد فارغ التحصیلان دانشگاهی که تحت عنوان طرح کارورزی جذب شدند، جای ابهام دارد.

طبق یافته‌های خبرنگار مهر، مکاتبات مکرری از سوی وزارت کار با سازمان برنامه و بودجه و حتی ریاست جمهوری در خصوص عدم واریز اعتبارات برنامه اشتغال فراگیر صورت گرفته اما این مکاتبات تاکنون بدون پاسخ مانده است.

علاوه بر این تاخیر در تخصیص اعتبارات برنامه اشتغال فراگیر در حالی ادامه دارد که اطلاعات به دست آمده از منابع آگاه حکایت از احتمال کاهش ۷۰ میلیاردی بودجه برنامه اشتغال فراگیر و واریز فقط ۳۰ میلیارد تومان از مجموع ۱۰۰ میلیارد مرحله اول دارد.