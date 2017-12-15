پیشگیری از وقوع جرم نیاز به همکاری مردم و مسئولین دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مرتضوی پنجشنبه شب در مراسم افتتاح سامانه «ثنا» بجستان اظهار کرد:پیشگیری از وقوع جرم ضرورت ،اهمیت و نیاز جامعه امروز ما است و برای این موضوع وحدت و صمیمیت بین مجموعه های مختلف یک نقطه بارز برای جلو گیری از تمام جرائم می باشد.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب بر پیشگیری از وقوع جرم تاکید دارند و تعبیر ایشان این است که آسیب های اجتماعی به منزله حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله مخرب بوده و همه باید نسبت به آن احساس وظیفه کنیم.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی ابراز کرد: یکی از مهمترین مراحل رسیدگی و کشف حقیقت ، بحث پیشگیری از جرم است که در این زمینه همه دستگاه ها تکلیف دارند و خیلی وقت ها تکالیفی را که به عهده مان است انجام نمی دهیم و بار بر دوش دستگاه دیگری می افتد که باید تحمل کند.

مرتضوی افزود: در حالی که در بسیاری از کشورها پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی در اولویت است متاسفانه در کشور ما جا عوض شده ‌و اول پیشگیری های کیفری می شود و مردم نیز انتظار دارند هر چیزی باید برای پیشگیری محاکمه صورت بگیرد.

معاون اداره کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: اعتقادات و باورهای دینی کم رنگ شده و برای یک پرونده با طی مراحل مختلف ساعت ها وقت صرف می شود ودر حالی که ریشه کار فرهنگی و اخلاقی است.

وی تصریح کرد: خیلی از چراها را نباید قوه قضائیه پاسخگو باشد چرا تصادف، چرا مطالبات معوق، چرا چاههای غیر مجاز، چرا تصرفات اراضی و هزاران چرای دیگر که زمین خواری به کوه خواری و دریا خواری تبدیل شده که همه این ها مستقیما به دستگاه قضا می آید در حالی که مقصر خود مردم هستند و سایر دستگاه ها نیز باید پاسخگو باشند.

مرتضوی عنوان کرد: اتخاذ برخی تصمیمات در برخی ادارات نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه بار دیگری را بر جامعه تحمیل می کند .

معاون پیشگیری از جرم خراسان رضوی توجه به سه ضلع در پیشگیری از جمله دانش آموزان و دانشگاه ها و حوزه علمیه را لازم دانسته و تاکید کرد: اگر توانستیم طلاق و عرضه مواد مخدر را در استان کم کنیم نتیجه مشارکت و بروز نقش چند سازمان کار ساز بوده است.

وی با تاکید بر اینکه ۱۹۸۰ عنوان مجرمانه داریم گفت: رسیدگی پنج اولویت اعتیاد ، طلاق، مفاسد اخلاقی ، حاشیه نشینی و فضای مجازی مورد تاکید قرار دارند.