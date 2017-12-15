فروش۴۰۰ میلیون ریال تولیدات هنرمندان قاینی در نمایشگاه صنایع دستی

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ عباسی صبح جمعه در حاشیه بازدید از نمایشگاه سراسری صنایع دستی در جمع خبرنگاران بیان کرد: از اولین روز نمایشگاه صنایع دستی تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیون ریال محصولات غرفه های شهرستان قاین به فروش رسیده است.

وی با بیان اینکه بیشترین میزان فروش مربوط به سفره آردی می شود، افزود: یک تاجر تنها در این رشته صنایع دستی، ۱۵ میلیون تومان سفارش داده است.

عباسی ادامه داد: پیش بینی می شود تا پایان دومین نمایشگاه ملی صنایع دستی و هنرهای سنتی در خراسان جنوبی بیش از ۷۰۰ میلیون ریال فروش محصولات را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه شهرستان قاین در این دوره از نمایشگاه با ۱۰ غرفه حضور دارد، افزود: همچنین ۱۴ صنعتگر به نمایندگی از صنعتگران این شهرستان در این نمایشگاه حضور دارند.

عباسی با بیان اینکه نمایشگاه فرصتی مغتنم برای معرفی محصولات هنرمندان به مردم و مسئولان است، افزود: همچنین صنعتگران می توانند با استفاده از تجربه یکدیگر بر کیفیت محصولات تولیدی خود بیفزایند.