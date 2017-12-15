به گزارش خبرگزاری مهر، متن زیر گفتاری از آیت الله میرباقری است که در ادامه می خوانید؛
«فلسفه تاریخ شیعی باید در سطح ادبیات کودک تنزل پیدا کند؛ کمااینکه مارکسیستها این کار را در فلسفه تاریخشان میکردند و آن را حتی در سطح ادبیات تصویری برای کودکان زیرِدبستان تنزل میدادند.
غرب هم همینگونه عمل میکند و ادبیات مادی خودش و گرایش و عشق به دنیا را در قالب داستانهای کودکان و حتی در قالب داستانهای تصویری برای خردسالان و در آثار هنری خردسالان تنزل میدهد.
ما هم باید معارف سنگین الهی را در سطح ادبیات خردسالان و کودکان مطرح کنیم و حب و بغض، و میل و نفرت نسبت به جریانهای تاریخی حق و باطل را از همان خردسالی در وجودشان زنده کنیم.
مطرح کردن این مباحث در قالب ادبیات کودک و خردسال باعث میشود این مباحث سنگین تدریجاً در جامعه رشد کرده و صفبندیها در جامعه بر مبنای این حکمت تاریخ شکل بگیرد».
نظر شما