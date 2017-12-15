۱۷.۵ درصد درخواست های طلاق درخراسان رضوی منجربه سازش شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پوریوسف در سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه مشهد اظهارکرد: خوشبختانه با اجرای طرح مداخله در طلاق و ارائه مشاوره ۱۷.۵ درصد زوج های جوان سازش داشته اند.

وی افزود: طلاق، اعتیاد و خشونت های خانوادگی مهم ترین آسیب های اجتماعی هستند که برای پیشگیری از آنها اورژانس اجتماعی در بیشتر شهرها راه اندازی شده است.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی گفت: در راستای جلوگیری از افزایش معلولان در جامعه، مراکز مشاوره ژنتیک راه اندازی شده که بخشی از هزینه های این مراکز توسط بهزیستی پرداخت می شود.

پوریوسف با اشاره به افزایش سن ایرانیان بیان کرد: در حال حاضر ۹ درصد افراد جامعه، سن بالای ۶۰ سال داشته و این میزان در ۲۵ سال آینده پنج برابر خواهد شد.

وی تاکید کرد: به عقیده ما سالمندان برای جامعه نه تنها تهدید نبوده بلکه موجب توسعه بیشتر می شوند که این مهم در صورتی محقق می شود که این قشر مورد تکریم قرار گیرند.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: طبق آمار موجود در حال حاضر ۴۷۰ هزار نفر در خراسان رضوی به عنوان مددجو و یا دیگر عناوین با بهزیستی ارتباط دارند که ۸ درصد جمعیت استان را تشکیل می دهند.

پوریوسف تاکید کرد: مناسب سازی محیط یکی از مهم ترین نیازهای معلولان است و خیرین نیز می توانند کمک حال خوبی برای این قشر باشند.