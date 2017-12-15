ادعای اقامت اروپا از طریق پناهندگی در گرجستان، کلاهبرداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در گرجستان در اطلاعیه ای در راستای حمایت از حقوق هموطنان ایرانی اعلام کرد که آماده ارائه مشورت و راهنمایی بوده و برای پیشگیری از بروز مشکلات شایع و موجود که بعضا موجب خسارات جبران ناپذیر شده، نظر هموطنان را به نکات زیر جلب کرد:

۱- کشور گرجستان عضو اتحادیه اروپا نیست.

۲- از ابتدای سال ۱۳۹۶ اتحادیه اروپا با گرجستان (فقط دارندگان گذرنامه گرجی) لغو روادید برقرار کرده که این به معنی عضویت در اتحادیه اروپا نیست.

۳- قانون تابعیت کشور گرجستان، براساس« سیستم خون» است، یعنی حتماً والدین کودک و یا یکی از آنها می بایست گرجی باشند. اخذ تابعیت از طریق ازدواج با تبعه گرجستان ( البته پس از طی شدن چند سال) امکان تحقق دارد و یا پس از ۱۰ الی ۱۵ سال اقامت و با دانستن زبان گرجی، تائیدیه وزارت اطلاعات و در نهایت با نظر رئیس جمهور گرجستان امکانپذیر است.

۴- ادعای اقامت اروپا از طریق پناهندگی در گرجستان، دام افراد کلاهبردار است.

۵- پیش از اقدام برای اقامت و سرمایه گذاری، مطالعه و تحقیقات لازم را انجام دهید.

۶- به افراد ناشناس اعم از ایرانی و خارجی اعتماد نکنید. شما می توانید امور اداری و اقامتی خود را شخصا و از طریق مراجع رسمی و معتبر پیگیری کنید.

۷- هرگونه سرمایه گذاری، عقد قرارداد، دریافت و پرداخت باید با ضمانت بانکی و بصورت قانونی و رسمی بوده تا در صورت بروز مشکل و مراجعه به پلیس و دادگاه، قابل پیگیری و استناد باشد.

۸- زبان، فرهنگ و قوانین کشور ما و گرجستان کاملا متفاوت بوده، لذا لازم است قوانین و مقررات کشور میزبان رعایت شده تا از بروز مشکلات احتمالی پرهیز شود.

۹- جهت انتقال ارز، از طریق صرافیهای معتبری که کارگزار معتبر در گرجستان دارند اقدام کنید .

۱۰- در صورت مواجهه با سودجویان و کلاهبرداران، در اسرع وقت به پلیس و جهت جرائم مالی با مدارک به « بازرسی پلیس مالی وزارت دارایی گرجستان» مراجعه کرده تا احقاق حق صورت گیرد.

بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس