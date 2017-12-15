به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه انسان‌شناسی و فرهنگ، دهمین نشست از برنامه جدید خود را با عنوان «شنبه‌های سینما و فرهنگ» با همکاری موسسه پلک تهران و موسسه بهاران برگزار می کند.

این برنامه روز شنبه ۲۵ آذر۱۳۹۶، در محل موسسه بهاران در میدان فاطمی از ساعت ۵ و نیم تا ساعت ۸ و نیم ارائه خواهد شد.

در این برنامه، فیلم «طبیعت بی جان» اثر سهراب شهید ثالث به نمایش درخواهد آمد. پس از آن «رامتین شهبازی» درباره فیلم سخنرانی خواهد کرد و در انتها به پرسش ها پاسخ داده می شود.

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