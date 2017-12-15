  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشکده ها
۲۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۳

در موسسه بهاران برگزار می شود؛

دهمین نشست «شنبه‌های سینما و فرهنگ» با نمایش فیلم «طبیعت بی جان»

دهمین نشست «شنبه‌های سینما و فرهنگ» با نمایش فیلم «طبیعت بی جان»

موسسه انسان‌شناسی و فرهنگ، دهمین نشست از برنامه جدید خود را با عنوان «شنبه‌های سینما و فرهنگ» با همکاری موسسه پلک تهران و موسسه بهاران برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه انسان‌شناسی و فرهنگ، دهمین نشست از برنامه جدید خود را با عنوان «شنبه‌های سینما و فرهنگ» با همکاری موسسه پلک تهران و موسسه بهاران برگزار می کند.

این برنامه روز شنبه  ۲۵ آذر۱۳۹۶، در محل موسسه بهاران در میدان فاطمی از ساعت ۵ و نیم تا ساعت ۸ و نیم ارائه خواهد شد.

در این برنامه، فیلم «طبیعت بی جان» اثر سهراب شهید ثالث به نمایش درخواهد آمد. پس از آن «رامتین شهبازی» درباره فیلم سخنرانی خواهد کرد و در انتها به پرسش ها پاسخ داده می شود.

برای تهیه بلیط با شماره تلفن های درج شده در پوستر تماس بگیرید.

کد مطلب 4172569

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه