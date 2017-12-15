درگیری منجر به قتل بین ۲جوان در ساوه/ قاتل دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس، پرویز اسدی اظهار داشت: طی یک درگیری که در ساعات بامداد روز جمعه، بین دو جوان ۲۲ و ۲۶ ساله در یکی از پارک های شهر ساوه رخ داد، جوان ۲۲ ساله به علت اصابت چاقو توسط طرف مقابل نزاع مصدوم شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه افزود: مصدوم این حادثه بعد از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحت متاسفانه جان خود را از دست داد.

اسدی با بیان اینکه بلافاصله عملیات پلیس برای دستگیری قاتل ۲۶ ساله آغاز شد، خاطرنشان ساخت: فرد قاتل که متواری شده بود ساعتی بعد از وقوع قتل، در عملیات پلیس شهرستان ساوه شناسایی و دستگیر شد.

️فرمانده انتظامی شهرستان تصریح کرد: تحقیقات در رابطه با علل وقوع این نزاع و قتل آغاز شده و مراحل قانونی رسیدگی به پرونده با هماهنگی مرجع قضایی در دست اقدام است.