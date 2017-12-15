نوری المالکی: توطئه هایی ضد عراق مشابه قدس در جریان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، نوری المالکی معاون رئیس جمهور عراق اعلام کرد: عراق پس از غلبه بر تروریستها در حال حرکت به سوی بازسازی و سازندگی است.

وی در جریان نشستی در نجف اشرف افزود: من به همه کسانی که در تحقق پیروزی بر تروریسم سهیم بودند تبریک می گویم. عراق امروز پس از این پیروزی و دستاورد به سوی سازندگی و بازسازی حرکت می کند.

معاون رئیس جمهور عراق اعلام کرد: شما می سازید و دیگران می خواهند که خراب کنند. عراق قوی شده است اما فراموش نکنید که توطئه هایی مشابه آنچه ضد قدس رخ داد، وجود دارد اما با این تلاشها و توطئه ها، نه فقط با سلاح بلکه همچنین با علم مقابله می کنیم.

شایان ذکر است که نوری المالکی قبلا نیز درباره توطئه ها ضد عراق پس از آزادسازی اراضی این کشور از لوث داعش هشدار داده بود.