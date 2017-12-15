به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «عموزاده ای از ناکجا ...» به نویسندگی و کارگردانی ندا قربانیان از سوم دی ماه در سالن انتظامی روی صحنه می رود.

«عموزاده ای از کجا ...» داستان مرغ های مزرعه ای است که برای آنها پس از ورود خروس جدیدی به مزرعه اتفاق های متفاوتی می افتد. آنها که اسیر بند یکنواختی روزگار بودند حالا به شکلی متفاوت می نگرند ...

رضا رباط جزی، محمود حقیری، ندا قربانیان، عبدالرضا یعقوبی، حسین عارف، سید فرزاد تجلی، میلاد زعفرانی، ستاره میرزاخانی، ژینوس رحمتی از بازیگران این نمایش هستند.

از دیگر عوامل نمایش «عموزاده ای از ناکجا ...» می توان به سید فرزاد تجلی دستیار اول کارگردان، نازلی ملکی دستیار دوم کارگردان، اکبر نی باقلی طراح صحنه، یلما شهباز زاده طراح گریم، ندا قربانیان طراح لباس، ایمان روزبهانی آهنگساز، علی نوریان طراح پوستر و بروشور، محمد محبی مدیر صحنه، حمید فرخ دستیار صحنه و هماهنگی نور، علی کارجو دستیار صحنه و هماهنگی صدا، علیرضا معدنی پور ساخت تیزر و عکاس، آزاده شفیعی روابط عمومی اشاره کرد.

«عموزاده ای از کجا ...» از سوم تا ۲۴ دی ماه ساعت ۲۱ در سالن انتظامی خانه هنرمندان روی صحنه خواهد رفت.