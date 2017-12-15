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۲۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۳۹

برای هفتاد و چهارمین هفته متوالی صورت گرفت؛

ممانعت آل‌خلیفه ازاقامه بزرگترین نماز جمعه شیعیان بحرین در الدراز

ممانعت آل‌خلیفه ازاقامه بزرگترین نماز جمعه شیعیان بحرین در الدراز

نظامیان رژیم آل خلیفه برای هفتاد و چهارمین هفته متوالی از برگزاری بزرگترین نماز جمعه شیعیان بحرین در منطقه الدراز ممانعت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت المنامه، قدامات خصمانه و سرکوبگرانه آل خلیفه علیه شیعیان بحرینی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، نظامیان آل خلیفه برای ۷۴ اُمین هفته متوالی از برگزاری بزرگترین نماز جمعه شیعیان بحرین در منطقه الدراز ممانعت به عمل آوردند.

طبق اعلام رسانه های بحرینی، به دنبال این اقدام آل خلیفه تظاهرات گسترده ای توسط بحرینی ها علیه این رژیم در منطقه الدراز برگزار شد.

شرکت کنندگان در این تظاهرات با سر دادن شعارهایی، سلسله اقدامات خصمانه آل خلیفه را محکوم کردند.

از سوی دیگر، تظاهرات کنندگان همچنین شعارهایی را در همبستگی با شیخ عیسی قاسم سر دادند و خواستار شکست فوری اقامت اجباری وی شدند.

کد مطلب 4172625

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