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۲۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۹

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور عنوان کرد:

کمبود ۴ میلیون متر مربع فضای آموزشی در کشور/فرسودگی ۳۰ درصد مدارس

کمبود ۴ میلیون متر مربع فضای آموزشی در کشور/فرسودگی ۳۰ درصد مدارس

دزفول - رئیس سازمان نوسازی مدارس با اشاره به فرسودگی ۳۰ درصد از مدارس کشور گفت: با کمبود بیش از چهار میلیون مترمربع فضای آموزشی مواجه هستیم. 

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی نظر پور پیش از ظهر امروز جمعه در حاشیه افتتاح پنج طرح آموزشی خیرساز در شهرستان دزفول در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر ۳۰ درصد مدارس کشور شامل ۱۵ هزار کلاس درسی فرسوده بوده که نیازمند مقاوم سازی یا تخریب و بازسازی هستند.

وی افزود: ۱۱.۶ درصد از این میزان قابلیت مقاوم سازی نداشته و می بایست کاملاً تخریب و بازسازی شوند. 

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، اعتبار مورد نیاز برای مقاوم سازی و بازسازی این مدارس را ۱۸ هزار میلیارد تومان برشمرد و گفت: با توجه به زلزله هایی که اخیرا در نقاط مختلف کشور رخ داده ضرورت دارد هرچه سریعتر نسبت به مقاوم سازی و بازسازی مدارس اقدام کنیم تا از آثار جبران ناپذیری که می تواند داشته باشد جلوگیری کنیم. 

نظر پور در ادامه سرانه وجود فضای آموزشی در کشور را به ازای هر دانش آموز ۵.۱۶ درصد عنوان کرد و گفت: این در حالی است که سرانه استاندارد ۸.۳۹ درصد می باشد یعنی اگر تفاوت را ضرب در تعداد ۱۳ میلیون نفر جمعیت دانش آموزی کشور کنیم باید گفت با کمبود بالغ بر چهار میلیون مترمربع فضای آموزشی در کشور مواجه هستیم. 

وی همچنین از بهره برداری از پنج هزار و ۴۰۰ کلاس درسی طی سال جاری خبر داد و افزود: در این زمینه خیران مدرسه ساز سهم ۵۰ درصدی داشته اند که جای تقدیر دارد.

کد مطلب 4172629

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