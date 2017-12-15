به گزارش خبرنگار مهر، پس از بارش برف روزهای پایانی هفته گذشته در استان اردبیل که اکثر مناطق را تحت تاثیر قرار داد، شهروندان بخش های مرکزی و جنوبی استان همچنان سرمای شدید و یخبندان را تجربه می کنند.

در عین حال برخلاف مناطق مرکزی و جنوبی، دمای هوای در شهرهای شمالی استان طی روزهای اخیر گرم تر شده و در حال حاضر شهرهای پارس آباد، بیله سوار و گرمی با افزایش دما مواجه شده اند.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص تاکید کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته شهرهای اردبیل و خلخال همچون چند روز اخیر سردترین شهرهای استان بودند.

علی دولتی مهر ادامه داد: دیشب شهروندان شهرهای اردبیل و خلخال دمای هوای منفی ۱۲ درجه را تجربه کردند که نسبت به ۲۴ ساعت قبل‌تر که منفی ۱۳ درجه بود، یک درجه تغییر داشته است.

وی فرودگاه اردبیل را با منفی ۱۱ و کوثر و فیروزآباد را با منفی هفت درجه دیگر شهرهای سرد استان برشمرد و بیان داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته شهرهای نیر، سرعین و نمین در منطقه مرکزی استان نیز به ترتیب با منفی پنج، منفی دو و منفی یک درجه سردترین شهرهای استان بودند.

مدیرکل هواشناسی استان در عین حال با اشاره به افزایش دما در مناطق مرکزی این استان تاکید کرد که شهر بیله سوار با هفت درجه دمای هوا گرمترین شهر استان اردبیل طی این مدت بود.

وی دمای هوا در شهرهای پارس آباد و گرمی را دو درجه بالای صفر و دمای هوای مشگین شهر در دامنه کوه سبلان را با صفر درجه دیگر شهرهای دارای دمای هوای متعادل عنوان کرد.