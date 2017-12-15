به گزارش خبرنگار مهر، محمود عباسی پیش از ظهر جمعه در مجمع امور داوری و میانجی گری در جمعی از حقوق‌دانان ایرانی و فرانسوی در اصفهان با اشاره به اینکه مسئله داوری و قضاوت یکی از چالش‌های امروز جامعه است، اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود ضروری است که به این مساله بیش از گذشته پرداخته شود تا شاهد بهبود شرایط قضایی کشور باشیم.

وی در ادامه با اشاره به آمار پرونده‌های موجود در قوه قضائیه کشور ابراز داشت: انبوه پرونده های قضایی ایجاب می کند به روش های جایگزین حل اختلاف توجه بیشتری شود.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری ادامه داد: درحالیکه ۱۵ میلیون پرونده در قوه قضائیه، چهار میلیون پرونده در شورای حل اختلاف و یک میلیون پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد باید به روش های جایگزین حل اختلاف صلح و سازش میانجیگری و داوری روی آوریم.

وی تاکید کرد: ۲۰ میلیون پرونده یعنی اگر هر خانواده ایرانی دو فرزند داشته باشد همه به نوعی گرفتار پرونده های قضایی و شبه قضایی هستند. از طرفی سالهاست که لایحه قضازدایی و حذف عناوین مجرمانه در مجلس خاک می خورد. بنابراین ارتقای سیستم حقوقی و بهره گیری از تدابیری که به کاهش حجم پرونده های قضایی و شبه قضایی کمک کند، یک ضرورت اساسی است.

عباسی با اشاره به اینکه در استان اصفهان تاکنون در حوزه آموزش قضات گام‌های اساسی برداشته شده است، تصریح کرد: باید با برنامه‌ریزی دقیق این جلسات استمرار یابد تا شاهد اتفاقات بهتری در حوزه قضایی و میانجی‌گری باشیم.

وی با اشاره به اینکه هلند و اسکاندیناوری بهترین کشورهای پیشتاز در مسائل حقوقی هستند، افزود: در این مراکز فعالیت‌های موثری صورت گرفته و باعث شده تا داوری در دستگاه‌های قضایی این کشورها بسیار ارتقا یابد، ما هم باید این مسائل را بیاموزیم و اهمیت این موضوع را بیش از پیش درک کنیم تا مسائل و مشکلات از این رهگذر حل شود.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری تصریح کرد: می‌توان گفت کشورهایی که در راستای ارتقا سیستم حقوقی خود برنامه‌ریزی داشته‌اند بسیاری از مشکلاتشان رفع شده و ما هم باید با ادامه چنین رویه‌هایی از مشکلات عبور کنیم.

وی با اشاره به دیدار با مقامات امور حقوقی نروژ نیز اضافه کرد: از سوی این مقامات استقبال زیادی برای استفاده از تجارب سیستم قضایی کشور ایران اعلام شد و به نظر می‌رسد اصفهان در این حوزه قدم‌های خوبی برداشته و امیدواریم این اقدامات باری از دوش قوه قضایی بردارد و آن را مدیریت کند.

عباسی افزود: مسئولان قوه قضائیه کشور حامی فعالیت‌‌هایی خواهند بود که سبب ارتقای سیستم حقوقی کشور می‌شود.