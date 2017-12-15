ایجاد تحول بزرگ در کشور فقط با فعال کردن ۲۰هزار کارخانه نیمه فعال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادق نجفی، کارآفرینان را انسان‌هایی سختکوش، خوش‌فکر و تلاشگر دانست و افزود: با بهره گیری از هنر این بزرگ‌مردان، از شرایط سخت موجود به راحتی عبور خواهیم کرد و باید دست به دست هم داده و استراتژی‌ها را تعریف و حرکت کنیم.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم در یک سال آتی از همین تعداد واحد فعال و نیمه‌فعال در کشور، تنها ۲۰ هزار واحد را به ظرفیت کامل رسانده و بازار فروش را در داخل و خارج فراهم کنیم، تحول بزرگی به وجود خواهد آمد که همه ما به دنبال آن هستیم.

نجفی گفت: برای رسیدن به این موضوع، قطعاً استراتژی لازم است و باید سیاست‌های اقتصاد داخلی و نیز حمایتی را یکپارچه کنیم که این، کار دولت است.

معاون وزیر صنعـت، معدن و تجارت تأکید کرد: دولت برای رسیدن به اهداف خود محتاج مدیران شجاع، نترس و ریسک پذیر است.