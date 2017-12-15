شرکت خودروسازی قایق تفریحی می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، پژو با همکاری شرکت Benetau یک قایق تفریحی پرسرعت است.

این قایق که Sea Drive نام گرفته مملو از فناوری های نوین است و برای نمایشگاه قایق پاریس ساخته می شود. در این قایق از کنسول نمایشگر لمسی i-Cockpit پژو استفاده شده است. درهمین راستا شرکت خودروسازی فناوری های اتومبیل خود را با سیستم های دریایی ترکیب کرده و آن را Ship Control نامیده است.

این سیستم می تواند به طور خودکار جهت یابی، نور، اینترنت وای فای، وضعیت هوا و سیستم های سرگرمی را کنترل کند. علاوه برآن شامل ویژگی هایی مانند مدیریت پمپ را نیز دارد.