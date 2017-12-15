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۲۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۴۸

شرکت خودروسازی قایق تفریحی می سازد

شرکت خودروسازی قایق تفریحی می سازد

یک شرکت خودروسازی قایق تفریحی ساخته که در آن از یک کنسول نمایشگر لمسی استفاده شده است. این سیستم به طور خودکار جهت یابی، نور، وای فای، وضعیت هوا و سیستم های سرگرمی را کنترل می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، پژو با همکاری شرکت Benetau یک قایق تفریحی پرسرعت است.  

این قایق که Sea Drive نام گرفته مملو از فناوری های نوین است و برای نمایشگاه قایق پاریس ساخته می شود. در این قایق از کنسول نمایشگر لمسی i-Cockpit پژو استفاده شده است. درهمین راستا شرکت خودروسازی فناوری های اتومبیل خود را با سیستم های دریایی ترکیب کرده و آن را Ship Control نامیده است.

این سیستم می تواند به طور خودکار جهت یابی، نور، اینترنت وای فای، وضعیت هوا و سیستم های سرگرمی را کنترل کند. علاوه برآن شامل ویژگی هایی مانند مدیریت پمپ را نیز دارد.

کد مطلب 4172668
شیوا سعیدی

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