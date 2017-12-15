وحدت حوزه و دانشگاه از یادگارهای ارزشمند امام خمینی(ره) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی موسوی در خطبه های نماز جمعه شهر قیدار با بیان اینکه حمایت از فتنه‏ گران در فتنه ۸۸ یکی از مهمترین زخم هایی است، که ملت ایران از انگلیس دارد، به سفر جانسون وزیر امور خارجه انگلیس به ایران اشاره کرد و افزود: وزیر خارجه انگلیس در شرایطی به ایران آمد که رسانه ‏های غربی فشارهای فراوانی برای آزادی دو جاسوس دستگیرشده‏ انگلیسی در ایران داشتند.

وی ادامه داد: سفر جانسون به تهران که به‏ صورت رسمی قرار بود برای بهبود روابط اقتصادی ایران و انگلیس و مذاکره در باب مسائل پسابرجام باشد؛ با تلاش رسانه ‏های انگلیسی و سخنانی که خود جانسون داشت، به ‏عنوان سفری برای آزادسازی دو جاسوس دستگیرشده دو تابعیتی در ایران تبدیل شد.

موسوی افزود: از طرفی انگلستان به عنوان یکی از کشورهای ۱+۵ که در برجام طرف مذاکره ایران بوده و تعهداتی به ایران داده بود، ازجمله کشورهایی است که به تبعیت از آمریکا به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.

امام جمعه قیدار گفت: در چنین شرایطی مسئولین ما باید نیات شوم و اهداف خاص انگلیس را مورد توجه قرار دهند و از هرگونه خوشبینی به دشمنی این چنین عهدشکن خودداری کنند و مواظب باشند فریب این روباه پیر را نخورند.

موسوی انگلستان را به عنوان یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر، برهم زنندگان اصلی نظم و امنیت منطقه خاورمیانه و یکی از کشورهای بدعهد در برجام عنوان کرد و گفت: انگلیس در کنار آمریکا در کشتار مردم بحرین و یمن دخیل است و در برجام نیز حتی به سفارت ایران در لندن اجازه ایجاد یک حساب بانکی ساده در بانک‌های انگلیس نداده‌اند.

وی با بیان اینکه انگلیس به تعبیر مقام معظم رهبری به نوعی همیشه جاده صاف کن آمریکاست، گفت: مردم ایران زخم‌های عمیقی و از خباثت‌ها و کینه‌توزی‌های این نظام استعماری در سینه دارند، ملت ایران سوابق روباه پیر در فتنه ۸۸ و کودتای ننگین ۲۸ مرداد را هرگز فراموش نمی‌کند.

امام جمعه قیدار با اشاره به فرا رسیدن سالروز وحدت حوزه و دانشگاه و شهادت آیت الله دکتر محمد مفتح (ره) در سال ۱۳۵۸، گفت: امام راحل از همان ابتدای نهضت به آفت جدائی حوزه و دانشگاه توجه داشتند و از جدائی این دو نهاد تأثیر گذار رنج می‌بردند جدا کردن و اختلاف این دو طبقه مؤثر و متفکر را از نقشه جهان خواران می‌دانستند.

موسوی با بیان اینکهِ همیشه این دو قشر را به همدلی و ارتباط با یکدیگر توصیه می‌کردند، افزود: شهید مفتح و شهید مطهری از پیشگامان و منادیان وحدت حوزه و دانشگاه بودند که به صورت عملی اقدام نمودند و قدم‌های بلندی را در این زمینه برداشتند و در طول انقلاب اقدامات خوبی در این جهت صورت گرفته است البته تا رسیدن به هدف مطلوب راه زیادی باقی است.

وی با اشاره به اینکه وحدت حوزه و دانشگاه از یادگارهای ارزشمند امام خمینی(ره) است، ادامه داد: ما اکنون به سطوح عالی‌تری از وحدت حوزه و دانشگاه نیاز داریم که یکی از آن‌ها تولید علوم اسلامی است و این مسئله‌ای است که حوزه و دانشگاه برای تحقق آن نیازمند تعامل و همکاری باهم هستند.

موسوی گفت: حوزه و دانشگاه باید دست‌به‌دست هم دهند و علوم را اسلامی کنند در حقیقت حوزه و دانشگاه مکمل هم هستند درصورتی‌که کنار هم باشند ما شاهد دستاوردهای عظیم وحدت حوزه و دانشگاه خواهیم بود که ازجمله دستاوردهای آن تکامل علم، ناامیدی دشمنان، شتاب درروند پیشرفت کشور خواهد بود.