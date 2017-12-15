ترامپ درحال سنجش حساسیت مسلمانان/ یهودی کردن قدس برنامه آمریکاست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدحسن عاملی ظهر در خطبه های نماز جمعه اردبیل افزود: آنها می خواهند بدانند عکس العمل عالم اسلام نسبت به این تصمیم چیست تا براساس میزان واکنش‌ها، برنامه های خود را ادامه یا متوقف کند.

وی یهودی کردن کامل قدس را برنامه آینده آمریکا و اسرائیل برشمرد و ادامه داد: اعلام قدس به عنوان پایتخت مقدمه است زیرا می خواهند در آینده قدس کاملا یهودی نشین باشد و با صراحت می گویند قدس نه تنها پایتخت اسرائیل بلکه پایتخت سیاسی و دینی یهودیان جهان است.

نماینده ولی فقیه در استان متذکر شد: آنها در نظر دارند در آینده فلسطین را به صحرای سینا منتقل کنند تا به خیال خودشان از غائله فلسطین و از جنگ ۷۰ ساله خلاص شوند. به همین جهت اعتراض و فشار باید باشدت تمام ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به واکنش جهان اسلام به این موضوع تصریح کرد: فشار عالم اسلام در این هفته آن قدر زیاد بود که آمریکا مجبور شد اعلام کند که ما با مشورت حکام مصر و عربستان این کار را انجام داده ایم. همچنین به دلیل این فشارها جمعی از مردم اسرائیل به ترامپ نامه نوشته و در آن نامه با اشاره به حاکمیت فضای سنگین بر علیه اسرائیل در کشورهای اسلامی و غیراسلامی تاکید کرده اند که "ما از شما این لطف را برای اسرائیل نمی خواهیم".

لزوم افزایش فشارهای جهانی به اقدام ترامپ

عاملی یادآور شد: تجمع خاخام های ضد صهیونیست در واشنگتن علیه انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی به قدس با شعار "ما قبر خودمان را کندیم" نیز از این واقعیت و افزایش فشارها حکایت می کند، با این وجود باید اعتراض ها بیش از پیش پیگیری شود.

وی همچنین با اشاره به هجمه بسیار سنگین علیه حکام عرب از طرف مردم خود اضافه کرد: ترامپ به حاکمان عرب زنگ زده و اعلام کرده که برای کاهش فشارها از من اعتراض کنید و اقدام مرا محکوم کنید، اینا حکایت از خیانت برخی از سران عرب دارد.

امام جمعه اردبیل با ابراز تاسف از پیام بن سلمان به محمود عباس و ارائه فرصت دو ماه برای پذیرفتن شهرک ابودیس در شرق قدس اشغالی به عنوان پایتخت فلسطین افزود: از این اقدام وقیحانه سعودی ها به خوبی معلوم می شود که چه دولتی در امور دولت های منطقه دخالت می کند.

وی با اشاره به خیانت ترامپ به متحدان عربی خود یادآور شد: هفته گذشته حکام کشورهای عربی به خاطر عجز و خیانت تحت شدیدترین اعتراض از طرف ملت های خود بودند، چراکه ترامپ با یک اقدام تمام خوش خدمتی های آنها را بر باد داد.

آتش پیش‌بینی مقام معظم رهبری برجان صهیونیست‌ها

عاملی ادامه داد: اعلام قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی نشان داد که ترامپ اعرابی را که سال ها دست به سینه دربرابرش ایستاده بودند یک شبه فروخت.

وی با بیان اینکه پیش بینی مقام معظم رهبری مبنی براینکه تا ۲۵ سال آینده رژیم صهیونیستی وجود نخواهد داشت، آتش بر جان صهیونیست ها انداخته است، بیان داشت: با انقراض داعش، آمریکا و اسرائیل فهمیدند که موضوع فلسطین دوباره مطرح و مذاکره برای صلح باز خواهد شد. به همین جهت ترامپ خواست با طرح مرکزیت قدس پیش شرط مذاکره را فراهم و دست اسرائیل را بالاتر قرار دهد.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به عصبانیت صهیونیست ها از شکست آمریکا در سوریه افزود: آنها می گویند ترامپ بدتر از بقیه روسای جمهور آمریکا عمل کرده و نفوذ ایران تا بیخ گوش اسرائیل رسیده و حزب الله نه تنها توسط داعش از بین نرفت بلکه با حضور در سوریه قوی تر و با تجربه تر شده، به همین جهت ترامپ احتیاج به جبران داشت لذا از سر عجز مرکزیت قدس را برای اسرائیل اعلام کرد.

رژیم صهیونیستی حتی با مرکزیت قدس مشروعیت ندارد

وی با این وجود انتقال مرکزیت اسرائیل به قدس را تاثیری در تقویت اسرائیل یا مشروعیت این کشور جعلی یا کم شدن مشکلات آن ندانست و عنوان کرد: کار ترامپ کاملا بی فایده و بی منطق و غیرعقلانی است و او با این کار بی فایده به هم پیمانان عرب خود پشت پا زد و ثابت کرد که روی ارتباط با آمریکا نمی توان حساب کرد.

عاملی در عین حال با اشاره به تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس، و نشانه های مثبت در بحث پروژه راه آهن اردبیل؛ از دولت‌مردان و مدیران استانی به دلیل رشد ۲۰ درصدی بودجه این طرح در مقایسه با سایر استان ها تقدیر کرد.

وی با بیان اینکه دولت بالاخره راه آهن اردبیل را جزو راه آهن های اولویت دار کشور در سال جدید قرار داد، یادآور شد: امسال به بودجه مصوب استانی نیز ۱۰۰ میلیون تومان افزوده شده که با این پول کارهای زیربنایی راه آهن اردبیل تکمیل می شود.

خطیب جمعه اردبیل با اشاره به اختصاص ۱.۸ میلیارد یورو از سوی یک موسسه انگلیسی برای ایجاد مراکز درمانی سرطانی در کشور، از مدیران استان خواست با توجه به رتبه اول بیماری های سرطانی در این استان سهم ویژه ای به اردبیل جذب کنند.