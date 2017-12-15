انتقاد امام جمعه کرج به سخنرانی حامیان فتنه در دانشگاه کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمدمهدی حسینی همدانی در خطبه های این هفته نماز جمعه کرج با اشاره به حادثه دلخراش تصادف اتوبوس دانش آموزان نظرآبادی در محور سوسنگرد، به خانواده جانباختگان تسلیت گفت.

وی در بخش دیگری از خطبه ها راجع به وحدت و تحقق این مهم و موانع بر سر راه گفت: استقلال سیاسی و فرهنگی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و این مهم با وحدت دو نهاد حوزه و دانشگاه تحقق پیدا می کند ثمره وحدت حوزه و دانشگاه وحدت اجتماعی و یکپارچگی ملی است.

خطیب جمعه کرج با تاکید بر اینکه وحدت جامعه اسلامی همیشه مورد طمع دشمن قرار داشته است، گفت: هنوز عده ای تلاش می کنند که این مهم در جامعه محقق نشود. همکاری مستمر بزرگان حوزه و دانشگاه نقش مهمی در تحقق این آرمان بزرگ انقلابی داشته و دارد.

به گفته نماینده ولی فقیه در استان البرز باید جلوی هرزه گویی های عده ای که تفکرات لیبرالی و سکولاری دارند و در مقابل غرب از خود غیرتی ندارند را گرفت.

آیت الله حسینی همدانی گفت: کوتاه آمده مقابل این عده کشور را با مشکلات عدیده ای مواجه می کند، آنها به بهانه های مختلف سخنرانی می کنند، غرب را بَزک می کنند، ذهن جوانان را نسبت به انقلاب دچار تردید می کنند.

کسانی که از سرنگونی داعش ناراحت هستند از اینکه سردار سرافراز اسلام (سردار سلیمانی) به کشورهای اسلامی کمک کرده تا پیروز شوند ناراحت هستند و این ناراحتی را ابراز می کنند در روز دانشجو سعی می کنند روحیه استکبارستیزی را از دانشجو بگیرند وی با اشاره به اینکه دانشگاه محل علم و دانش و تحلیل درست مبانی و تقویت بصیرت است، گفت: به کسانی که وضعیت معلومی دارند، قصد انتقام از نظام و مردم را دارند، می خواهند با استفاده از بیت المال و فرصتی که به آنها داده می شود بیایند و انحراف ایجاد کرده و فضا را مشوش کنند، سخنان بزرگان را تحریف کنند، اصول و مبانی نظام را زیر سوال ببرند، از کسانی به بزرگی یاد کنند که پرونده خیانت بار آنها لااقل از اسناد لانه جاسوسی بیرون آمده نباید اجازه سخنرانی داده شود که اگر چنین شود ساده اندیشی است و لطمات جبران ناپذیری به نظام و انقلاب و خود دانشگاه وارد می شود.

خطیب جمعه کرج در ادامه به برگزاری جلسه ای در دانشگاه پردیس کشاورزی کرج در روز دانشجو اشاره کرد و گفت: پیش از آن به رئیس دانشگاه در خصوص حضور شخص مدعو که از حامیان فتنه است و سخنانش معمولا ساختارشکنان است، تذکر داده شد.

نماینده ولی فقیه در استان البرز با تاکید بر اینکه مسئولان دانشگاه مدعی شدند که مسئولیت کار را بر عهده خواهند گرفت، گفت: آنها مدعی شدند و اطمینان دادند این شخص حرف های ساختارشکنانه نخواهد زد و خطوط قرمز را رعایت می کنند، به آنها گفتیم که این حرف خامی است.

آیت الله حسینی همدانی ادامه داد: کسانی که از سرنگونی داعش ناراحت هستند، از اینکه سردار سرافراز اسلام (سردار سلیمانی) به کشورهای اسلامی کمک کرده تا پیروز شوند ناراحت هستند و این ناراحتی را ابراز می کنند در روز دانشجو سعی می کنند روحیه استکبارستیزی را از دانشجو بگیرند.

وی با بیان اینکه این افراد انقلاب اسلامی را از زاویه دید خودشان به دانشجو معرفی می کنند، گفت: این قبیل افراد با واقعیت ها کاری ندارند اگر فرصت صحبت پیدا کنند نظام و تفکر انقلابی و ارزشی را زیر سوال می برند و دست به تحریف می زنند و افکار را مسموم می کنند.

تلاش بنده این است که در استان جو آرام باشد تا می شود خدمات به مردم ارائه شود تا عقب ماندگی ساختاری برطرف شود ولی عده ای نمی گذارند خطیب جمعه کرج با تاکید بر اینکه نباید به این افراد اجازه صحبت و سخنرانی داده شود، گفت: برخی مدعی می شوند که بگذارید سخن مخالف هم شنیده شود به این دسته افراد باید گفت؛ کسی با بیان صحبت مخالفان مخالف نیست اما کجا و چگونه بیان شود، مهم است، این مهم شرایطی دارد.

نماینده ولی فقیه در استان البرز خطاب به آن دسته از افراد که مدعی هستند مخالفان هم باید صحبت کنند، گفت: کرسی مناظره برگزار کنید تا صره از ناصره مشخص شود نه اینکه جلسه سخنرانی یکطرفه برگزار شود شخصی بیاید هرچه دلش خواست بگوید از خطوط قرمز عبور کند و جریمه هم نشود.

آیت الله حسینی همدانی گفت: تلاش بنده این است که در استان جو آرام باشد تا می شود خدمات به مردم ارائه شود بلکه عقب ماندگی ساختاری برطرف شود ولی عده ای نمی گذارند، مسیر را به بیراهه می کشاند به این دسته افراد عرض می کنم شما قدرت حزب الله را دیده اید من تلاش می کنم که کنترل کنم که اتفاقی نیفتد به آقایان و روسای دانشگاه ها به استاندار محترم که او هم تلاشش در این مسیر است و همین فکر را دارد عرض می کنم به همه عزیزان که دستی بر آتش دارند عرض می کنم مردم ما بر سر مسائل اساسی کشور با کسی شوخی ندارند، کسی با جلسه و مناظره سیاسی مخالفتی ندارند اما ما به ساختار شکنان اجازه ساختارشکنی نمی دهیم.

وی از دستگاه قضا خواست در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهد و گفت: ریاست دانشگاه پردیس کشاورزی نیز در این خصوص پاسخگو باشد و مسئولیت این اتفاق را بپذیرد و بگوید چرا به تذکرات گوش نداده تا زمینه فراهم شود که فردی معلوم الحال با استفاده از امکانات عمومی به تطهیر فتنه گران بپردازد.

خطیب جمعه کرج گفت: این دسته از افراد فکر می کنند جنایتی که اهالی فتنه مرتکب شدند از یاد مردم می رود، ۹ دی را فراموش کرده اند انشالله نهم دی امسال خواهند دید مردم مومن و انقلابی دست از آرمان هایشان برنداشته و برنمی دارند.

نماینده ولی فقیه در استان البرز در بخش دیگری گفت: امروزه دشمنان داخلی و خارجی اهداف مشخصی را دنبال می کنند و با ترفندهای مختلف می خواهند بگویند که نظام ناکارآمد است.

آیت الله حسینی همدانی با تاکید بر اینکه مسئولان اگر طوری رفتار کنند که باعث تضعیف نظام شود خیانت کرده اند، گفت: دشمن تلاش می کند وحدت ملی و انسجام اجتماعی را با تضعیف مسئولان از بین ببرد.

وی در بخش دیگری با اشاره به اینکه رئیس جمهور لایحه بودجه ۹۷ را به مجلس ارائه کرده است، گفت: برخی این موضوع را وسیله ای برای توهین و تضعیف دولت و نظام قرار داده اند.

بودجه دفاعی تثبیت شده آمریکا در سال آینده میلادی ۷۰۰ میلیارد دلار است خطیب جمعه کرج با اشاره به اینکه سوال و انقاد در مسیر شفاف سازی مشکلی ندارد، گفت: نظارت مردمی بر مسئولان باید بیشتر شود در صورت تحقق این مهم شفاف سازی هم بیشتر می شود.

نماینده ولی فقیه در استان البرز در خصوص بودجه ۹۷ به طرح این سوالات پرداخت و گفت: مصوبات برنامه ششم توسعه در کجای این بودجه دیده شده است، سیاست های اقتصاد مقاومتی در کجای بودجه لحاظ شده است، چرا بودجه عمرانی کشور کم شده و بودجه جاری دولت بیشتر شده است، نکند مبنای این کار منجر به ریخت و پاش بیشتر در دولت شود.

آیت الله حسینی همدانی در ادامه به طرح این سوال پرداخت که آیا این بودجه بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی را تشدید نمی کند، تکیه بودجه بر نفت آیا بالا نیست.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان اجرایی باید در خصوص سوالات مطرح شده باید پاسخگو باشند، گفت: پاسخ این سوالات با زندگی مردم رابطه مستقیم دارد.

خطیب جمعه کرج در بخش دیگری با تاکید بر اینکه نباید از دشمن غافل شویم، گفت: دشمن وقتی قدرت ایران در منطقه و جهان را می بیند تلاش می کند به هر وسیله ای که شده ما را تضعیف کند.

نماینده ولی فقیه در استان البرز ادامه داد: وقتی آمریکا اعلام می کند که قدس پایتخت اسراییل است سردار بزرگ اسلام اعلام می کند ایران آمادگی حمایت از نیروهای فلسطینی در نوار غزه را دارد اگرچه عده ای در داخل سنگ دشمن را به سینه می زنند و برای برجام های دیگر تلاش می کنند.

آیت الله حسینی همدانی با اشاره به اینکه بودجه دفاعی تثبیت شده آمریکا در سال آینده میلادی ۷۰۰ میلیارد دلار است، گفت: این در حالی است که برخی مدام می گویند ایران موشک نمی خواهد و باید مذاکره کنیم.

انگلیس و فرانسه به ظاهر از برجام حمایت می کنند اما منافع آمریکا برایشان از همه چیز مهم تر است وی تاکید کرد: رهبری بارها فرموده اند و خواسته مردم نیز این است که ایران برای توانمندی قدرت دفاعی و نظامی با کسی مذاکره نکند.

خطیب جمعه کرج در ادامه با اشاره به اینکه همه دیدند که با برجام چه بر سر ما آورند، گفت: در روزهای اخیر مجوز خرید هواپیما را با تصویب قانونی در کنگره متزلزل کردند.

نماینده ولی فقیه در استان البرز در خصوص موشک های یمن نیز گفت: دشمنان این موضوع را به ما نسبت داده و همیشه به دنبال بهانه هستند ای کاش عده ای ارق ملی داشتند.

آیت الله حسینی همدانی در بخش دیگری با اشاره به اینکه انگلیس بدتر از آمریکا است، گفت: انگلیس در ضربه زدن به ملت ایران از هیچ تلاشی فروگذار نبوده است.

وی با اشاره بیان اینکه آمریکا به دنبال نقض کامل برجام است، گفت: انگلیس و فرانسه به ظاهر از برجام حمایت می کنند اما منافع آمریکا برایشان از همه چیز مهم تر است.

خطیب جمعه کرج با اشاره به سفر اخیر برخی مقامات انگلیسی به ایران، گفت: بهتر است آقایان دقت بیشتری داشته باشند.

اگر تذکرات بنده مورد توجه آقایان واقع نشد ناچارم برای اینکه مردم متضرضر نشوند اقدام به شفاف سازی کنم و بگویم که مشکل کجاست آیت الله حسینی همدانی در بخش پایانی سخنان خود به مسئولان استان به ویژه مسئولان کرج توصیه کرد تا می توانید به نفع مردم کار کنید و در فرصت به دست آمده برای خدمت، خدا را در نظر بگیرید.

وی خطاب به مسئولان گفت: نشان دهید که ظرفیت داشتن مسئولیت را دارید، قانون و عملکرد بر اساس قانون باید مدنظر همه باشد از اینکه به یکدیگر تذکر قانونی دهید و در چارچوب قانون عمل کنید، ناراحت نباشید.

خطیب جمعه کرج گفت: نکند خدای نکرده برخی که قصد دارند برای انتخابات آینده مهره چینی کنند افرادی را بر سر کار بیاورند که صلایحت لازم را برای کار کردن ندارند.

نماینده ولی فقیه در استان البرز به مسئولان توصیه کرد اهل کار سیاسی باشید نه سیاسی کاری و گفت: یعنی اینکه بروید و برای مردم کار کنید که مردم به نیت خیر شما در کارها پی ببرند.

نماینده ولی فقیه در استان البرز گفت: اگر تذکرات بنده مورد توجه آقایان واقع نشد ناچارم برای اینکه مردم متضرضر نشوند اقدام به شفاف سازی کنم و بگویم که مشکل کجاست.