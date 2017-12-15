به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدعلی موسوی جزایری در خطبه‌های نماز جمعه امروز اهواز با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله مفتح اظهار کرد: وی منادی پیوند حوزه و دانشگاه بود که به همراه آیت‌الله مطهری، تلاش‌های زیادی برای وحدت حوزه و دانشگاه کردند ولی به دست اعضای گروهک فرقان که مشتی افراد کج‌فهم و خوارج صفت بودند به شهادت رسیدند.

وی با اشاره به اینکه اعضای گروهک فرقان، افراطی بودند و باعث از بین رفتن افراد زیادی از اسلام شدند، بیان کرد: هر جا افراط و تفریط باشد، اسلام ضربه می‌خورد.

امام‌جمعه اهواز با اشاره به حادثه اتوبوس راهیان نور حامل دختران دانش آموزان استان البرز گفت: این اتوبوس در خود شهر بود که خودرویی با سرعت بسیار زیاد به آنها زده و باعث شهادت و مجروحیت برخی از این دانش‌آموز شد. مجروحان به‌خوبی تکریم شدند و با هواپیما به استان خود برگشتند ولی واقعاً برای شهادت برخی از آنان در این حادثه متأسفم.

آیت‌الله جزایری با اشاره به خدماتی که این روزها در استان انجام شده است، عنوان کرد: وظیفه ما این است که خدماتی اگر صورت گرفته، عنوان کنیم. اول باید از شادگان بگویم که بسیار محروم است و آمار بیکاری فراوانی دارد که کارخانه فولاد از چند سال پیش برای آنها آغاز شده بود. خوشبختانه چند روز قبل با حضور معاون اول رئیس‌جمهور فاز اول آن راه افتاد. امیدواریم که این ۷۰۰ نفر که قرار است در کارخانه شاغل شوند همه از اهل شادگان باشند و آنها هم قول داده‌اند تا مردم شهر بتوانند جوانان خود را شاغل ببینند.

وی افزود: دومین طرح هم افتتاح طرح فولاد خرمشهر بود که قرار است بالای سه هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم صاحب شغل باشد. چند طرح هم در مسجدسلیمان که با اشتغال حدود دو هزار نفر همراه است افتتاح شد که باعث امیدواری شد.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: در خصوص وضعیت آب خوزستان هم ما گله بسیاری از دولت داشتیم و به معاون اول رئیس‌جمهور و برخی اعضای دولت هم تذکر دادیم و نمایندگان مجلس هم در این خصوص در نشست شورای اداری استان خوزستان به این موضوع پرداختند.

آیت‌الله جزایری به موضوع استخدام‌های اخیر وزارت نفت هم اشاره کرد و گفت: من بارها اعلام کرده‌ام که در مورد استخدام‌ها، اولویت باید با فرزندان این استان باشند. اگر کاری در سوسنگرد باشد خلاف شرع است که جوانان محل بیکار باشند و غصه بخورند و از نقاط دور با بهانه‌هایی نیرو بیاورند. این عدالت نیست حتی اگر مثلاً در بیرجند هم معدنی باشد که جوانان محل بیکار باشند و از نیروهای خوزستانی استفاده کنند بازهم ما راضی نیستیم چون با عدالت همخوانی ندارد.

وی افزود: مثلاً در همین شرکت فولاد مبارکه اصفهان چند خوزستانی شاغل هستند؟ حالا میدانی در هویزه پیدا شده ولی جوانان بیکار باید نظاره‌گر اشتغال غیربومی‌ها باشند. تا زمانی که نیروی لازم و متخصص داریم و از جای دیگر بیاورید خلاق شرع است. نمره بالا در مدرک اصلاً ملاک نیست و تجربه عملی بسیار مهم است ضمن اینکه برای همین جوانان خوزستان هم می‌توان دوره‌های آموزشی گذاشت.

امام‌جمعه اهواز عنوان کرد: من راضی نیستم مردم در این زمینه خود را به‌زحمت بیندازند تا اعتراض خود را نشان دهند. ائمه جمعه، نمایندگان مردم در مجلس و حتی خود استاندار بسیار در این زمینه پیگیری کرده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان همچنین بیان کرد: اهالی کوی علوی اهواز یا همان شلنگ‌آباد سابق به من مراجعه کردند و گفتند منطقه ما عربی است؛ اگر اجازه دهید یک راهپیمایی برای محکوم کردن تعرض آمریکا به قدس داشته باشیم و برای اعلام حمایت در همان منطقه کوی علوی راهپیمایی برقرار کنند. ما هم استقبال کردیم و ان‌شاءالله روز دوشنبه هم شرکت می‌کنم و بسیار بسیار کار خوبی است. اسرائیل و آمریکا منتظر هستند که مردم مسلمان خسته شوند تا کار خود را بکنند و باید نشان دهیم که خسته نشده‌ایم. ما اجازه نمی‌دهیم قدس از حیطه اسلام خارج و یهودی‌سازی شود.