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۲۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۸

تداوم پیشروی های ارتش سوریه ضد جبهه النصره در جنوب غرب دمشق

تداوم پیشروی های ارتش سوریه ضد جبهه النصره در جنوب غرب دمشق

ارتش سوریه به پیشروهای خود ضد تروریستهای جبهه النصره در جنوب غربی دمشق ادامه می دهد و به یک کیلومتری مزرعه «بیت جن» رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ارتش سوریه به پیشروی در جنوب غربی دمشق به سمت محور استان قنیطره ادامه می دهد.

نیروهای ارتش سوریه در جریان عملیات ضد تروریستهای جبهه النصره موفق به تسلط بر تعدادی بلندی در مسیر مزرعه بیت جن در  حومه جنوب غربی دمشق شدند.

بر اساس این گزارش؛ نیروهای ارتش سوریه طی دو روز گذشته عملیات گسترده ای با پشتیبانی توپخانه ضد مواضع و استحکامات جبهه النصره انجام دادند که موفق بر تسلط بر التلة البیضة، التل الاحمر، تل المقتول الغربی در جبهه شمال شرقی مزرعه بیت جن شدند. در جریان این عملیات شماری از تروریستهای جبهه النصره کشته و سلاح و مهمات آنها منهدم شد.

ارتش سوریه به یک کیلومتری مزرعه بیت جن رسیده و حلقه را بر جبهه النصره از سمت شمال شرقی تنگ کرده است.

کد مطلب 4172697

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