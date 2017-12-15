به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های امروز نماز جمعه بوشهر با اشاره به اتفاقات اخیر منطقه و آشوب‌های ایجاد شده توسط آمریکا اظهار داشت: در همه نقاط جهان شاهد انتقاد از عملکرد آمریکا و رئیس جمهور این کشور برای اعلام انتقال سفارتخانه آمریکا در سرزمین‌های اشغالی به بیت‌المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی هستیم.

وی با بیان اینکه آمریکا و سران این کشور استکباری از هیچ کوششی برای تسلط اندیشه صهیونیستی در منطقه و شکست انقلاب اسلامی فروگذاری نمی‌کنند، افزود: سرکوب و قتل عام مردم مظلوم یمن توسط رژیم آل سعودی با مشارکت آمریکا نمونه دیگری از ظلم آشکار آنان است.

امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه آمریکا تنها به قدرت و ثروت برای خودش می‌اندیشد، تصریح کرد: شعار مرگ بر آمریکا یک شعار استراتژیک از متن انقلاب اسلامی و هوشمندی سیاسی است.

وی با اشاره به ۲۷ آذر روز وحدت حوزه و دانشگاه، خاطرنشان کرد: وحدت این دو نهاد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و زمینه تولید علم، اندیشه و تربیت منابع انسانی را بهبود می‌بخشد و حوزه و دانشگاه باید در تراز انقلاب اسلامی حرکت کنند.

ضرورت ساماندهی ته‌لنجی

آیت‌الله صفایی بوشهری در ادامه خواستار تلاش همه مسئولان برای ساماندهی ته‌لنجی شد و اضافه کرد: حقوق همه مردم، دولت، ملوانان و مرزنشینان باید در ساماندهی کالای همراه ملوان مد نظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مسئولان باید یک بار برای همیشه این وضعیت را ساماندهی کنند، ادامه داد: افراد زیادی در نقاط مختلف استان بوشهر از طریق ته‌لنجی امرار و معاش می‌کنند که مسئولان باید به فکر این مردم باشند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با تاکید بر لزوم رفع مشکل اشتغال در استان، اظهار داشت: ظرفیت‌های بی‌نظیری برای اشتغال در استان بوشهر وجود دارد و مسئولان باید با استفاده از این ظرفیت‌ها زمینه اشتغال هرچه بیشتر جوانان در استان بوشهر را فراهم کنند.

مشکلات آب حل شود

وی با اشاره به مشکلات تابستان گذشته در زمینه تامین آب در استان بوشهر افزود: ایجاد طرح‌ها و پروژه‌های آب‌شیرین‌کن، بازسازی شبکه‌های فرسوده آبرسانی و افزایش منابع آب باید از هم اکنون در دستور کار قرار گیرد.

آیت‌الله صفایی بوشهری به تاخیرهای چندماهه در پرداخت حقوق کارگران در استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: این تاخیرها زندگی و معیشت مردم را با چالش جدی روبرو کرده است و باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

لزوم احداث راه‌آهن بوشهر

وی به اهمیت احداث راه‌آهن بوشهر اشاره کرد و افزود: استان‌های هم‌جوار بوشهر به خط ریلی متصل هستند ولی این خط ریلی در استان احداث نشده است و با وجود اینکه این طرح مصوبه دولت است ولی متوقف شده است.

امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه حمل و نقل ریلی در استان ساحلی بوشهر یکی از زیرساخت‌های اقتصاد مقاومتی، کرانه‌ای است، گفت: بی‌مهری مسئولان در تخصیص و اختصاص اعتبارات به استان بوشهر دیده می‌شود.

مسئولان وعده توخالی ندهند

وی با تاکید بر اینکه قصه تکراری دور هم نشستن و اشاره به اهمیت راه‌آهن بوشهر و یا حرف زدن برای تخصیص اعتبارات آن کارگشا نیست، تصریح کرد: روش مسئولان برای طراحی و اجرای خط ریلی در استان بوشهر راه به جایی نمی‌برد و باید تصمیم اساسی گرفته شود و کار انجام شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری با تاکید بر اینکه مسئولان از دادن وعده‌های توخالی به مردم استان بوشهر پرهیز کنند، افزود: اختصاص سالی ۱۵ میلیارد تومان برای یک خط ریلی که بیش از ۱۰۰ برابر آن بودجه نیاز دارد نمی‌تواند آن را به سرانجام برساند.