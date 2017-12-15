دشمن به دنبال بد بین کردن مردم به مسئولان و نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اسلام احمد نجمی پور در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرستان با بیان اینکه وحدت حوزه و دانشگاه استراتژی انقلاب اسلامی است، گفت: به مناسبت مجاهدت آیت‌الله مفتح در راه تحقق وحدت میان حوزه و دانشگاه، روز شهادت این مجاهد نستوه روز وحدت حوزه و دانشگاه نامیده شد.

وی با بیان اینکه شهید مفتح ازجمله افرادی بود که توطئه استعمار در جدا نگاه داشتن دو قشر دانشگاهی و روحانی از هم را با تمام وجود احساس کرده بود، گفت: شهید مفتح در راه تحقق بخشیدن به آرمان‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی، ایجاد وحدت میان این دو قشر مهم جامعه را وجهه همت خود قرار داد و سخنرانی‌های ایشان در مسجد دانشگاه در ترغیب نسل روشنفکر و تحصیل کرده به اسلام اثر بسزایی داشت.

وی ادامه داد: مقصود از وحدت حوزه و دانشگاه، یعنی دو قطب علمی، فاصله‌های تحمیلی بین خود را کم کنند و بین علم دین و دنیا تعارض نبینند.

وی عنوان کرد: این دو را گره گشای یکدیگر باشند و در اثر تحرکات شیطانی، دیگری را جاهل، بی‌دین و وابسته و خود را عالم، متدین و مستقل نداند و بالعکس آن دیگری طرف را متحجر و مرتجع و خود را روشنفکر و پیشرو تلقی نکند.

وی افزود: هر دو گروه باعنایت به مبانی دینی و سوابق تاریخی و فرهنگی و مقتضیات زمان، خود را نیازمند یکدیگر و خدمتگزار جامعه بدانند.

امام جمعه سرایان گفت: در واقع، وحدت در این مرحله، وحدت جهان بینی، وحدت فرهنگی، وحدت وظیفه، وحدت تکلیف و وحدت سیاسی است.

وی ادامه داد: همین تعامل علمی و فرهنگی از مقدمات و کوشش‌های اولیه وحدت حوزه و دانشگاه است.

حوزه و دانشگاه با تعامل راهکار برای حل مشکلات کشور ارائه دهند

امام جمعه سرایان گفت: مرحله کمال وحدت حوزه و دانشگاه این است که به این نقطه برسیم که همه جدایی‌های فرهنگی و اجتماعی این دو مرکزعلمی از میان برخیزد و ما همچون گذشته یک مرکز علمی با یک ساختار و بافت فرهنگی داشته باشیم.

نجمی پور تصریح کرد: حوزه و دانشگاه باید با تعامل با یکدیگر راهکار برای حل مشکلات کشور ارائه دهند نه اینکه خودشان آویزان جامعه شوند.

وی بیان کرد: اگر تاکنون موفق به وحدت بین این دو نهاد مقدس نشدیم ناشی از بی مسولیتی و بی برنامگی بوده است چون خروجی هر دو با حل معظلات و مشکلات جامعه باشد.

وی در ادامه به بودجه ۱۳۹۷هم اشاره کرد و افزود: بودجه ۹۷ با نکات قوت و ضعفی که دارد، در شرایطی توسط دولت به مجلس تقدیم گردید که به ‌لحاظ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، دچار مشکلات و ملاحظاتی در سطح جامعه و افکار عمومی هستیم.

وی ادامه داد: باید با تدبیر و همه‌جانبه‌نگری و خویشتنداری به آن پرداخته شود.

دو هدف روشن در دستور کار دشمنان داخلی و خارجی

وی افزود: امروز دو هدف روشن در دستور کار اپوزیسیون و دشمنان داخلی و خارجی نظام و ملت ایران قرار دارد که نباید نسبت به آن غفلت کنیم.

وی با بیان اینکه القاء ناکارآمدی نظام و ایجاد تنش‌ها و بحران‌هایی در داخل کشور از اهداف دشمن است، بیان کرد: استکبار به دنبال تضعیف سرمایه‌های اجتماعی ازجمله اعتماد مردم به دولتمردان و مسئولان است.

وی تصریح کرد: درک و ملاحظه شرایطی که به‌لحاظ معیشت و اقتصاد و در سطوح اجتماعی مشکلاتی را دامن زده است، در تبیین واقع‌بینانه بودجه ۹۷ و اقناع افکار عمومی بسیار مؤثر است.

حجت الاسلام نجمی پور، پیشنهاد گران شدن حاملهای انرژی مثل بنزین را ، دارای تاثیر بسیار زیاد بر اقتصاد کشور دانست و افزود: تحمل گرانی کمر مردم را خواهد شکست و مردم فقیر را فقیر تر خواهد کرد.

وی تصریح کرد: برخی از دولتمردان مدعی‌اند که بنزین را گران می‌کنیم تا مردم از وسیله عمومی برای رفت و آمدشان استفاده کنند این حرف بسیار غلطی هست مگر در همه شهرها وسیله عمومی به اندازه کافی وجود دارد.

وی به موضوع حذف ۳۴ میلیون نفر از یارانه بگیران هم اشاره ای کرد و گفت: آیا ۸۰ میلیون افراد جامعه یارانه بگیرند؟

وی ادامه داد: امروز بعد از ۷سال که از موضوع یارانه می‌گذرد هنوز بانک اطلاعاتی دقیقی از مرفهین و محرومین نداریم.

وی با تاکید بر اینکه باید بانک اطلاعات بسیار جامعی طراحی شود تا همه دهک‌ها روشن شوند، گفت: مجلس و نمایندگان مردم هم بدون نگاه سیاسی و جناحی دولت را مکلف کنند تا این فرایند را اجرایی نمایند و ساز و کاری در کشور طراحی شود برای اشتغالزایی و تولید تا افراد جامعه توانمند شوند و نیاز به یارانه نداشته باشند.

نجمی پور تصریح کرد: عدالت توانمند سازی مردم در عرصه تولید و اشتغال است.